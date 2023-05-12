Giriş Tarihi: 12.05.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 06:49

ANLIK SON DEPREMLER 12 MAYIS CUMA LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi 2023

Son depremler listesi fay hattı üzerinde yaşanan her hareketlilik ardından araştırılıyor. Küçük veya büyük sarsıntılar listede yerini alırken 3 ve üzerindeki sarsıntılar sosyal medyadan paylaşılıyor. Sarsıntıyı hissedenler Türkiye'nin her yerinden az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesinde artçılar devam ederken son olarak Konya'daki 4.2'lik deprem endişeyi artırdı. Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. İşte, son depremler 12 Mayıs 2023 listesi…