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Haberler Fotohaber ANLIK SON DEPREMLER 12 MAYIS CUMA LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi 2023
Giriş Tarihi: 12.05.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 06:49

ANLIK SON DEPREMLER 12 MAYIS CUMA LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi 2023

Son depremler listesi fay hattı üzerinde yaşanan her hareketlilik ardından araştırılıyor. Küçük veya büyük sarsıntılar listede yerini alırken 3 ve üzerindeki sarsıntılar sosyal medyadan paylaşılıyor. Sarsıntıyı hissedenler Türkiye'nin her yerinden az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesinde artçılar devam ederken son olarak Konya'daki 4.2'lik deprem endişeyi artırdı. Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. İşte, son depremler 12 Mayıs 2023 listesi…

ANLIK SON DEPREMLER 12 MAYIS CUMA LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi 2023

Son depremler listesi bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Anlık meydana gelen sarsıntılar canlı liste üzerinde kontrol edilebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile paylaşılan bilgiler arasında merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi veriler yer alıyor. 12 Mayıs bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Sarsıntılar sonrası araştırmalar hız kazanıyor. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler Türkiye haritası…

ANLIK SON DEPREMLER 12 MAYIS CUMA LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi 2023

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

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ANLIK SON DEPREMLER 12 MAYIS CUMA LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi 2023

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ANLIK SON DEPREMLER 12 MAYIS CUMA LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi 2023

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD listeleriyle paylaşılan son depremler merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile paylaşılıyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay, Malatya, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis gibi illerde artçılar meydana gelmeye devam ediyor.

ANLIK SON DEPREMLER 12 MAYIS CUMA LİSTESİ | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi 2023
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