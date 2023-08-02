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Haberler Fotohaber En Son depremler 2 Ağustos 2023 Çarşamba: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 02.08.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 09:34

En Son depremler 2 Ağustos 2023 Çarşamba: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Konya depremi ve İzmir depremi ardından akşam saatlerinden itibaren araştırılmaya başlayan son depremler 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü için de gündemdeki yerini aldı. Küçük ve büyük sarsıntıları hissedenler kendi bölgelerinde az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Listede depremin merkez üssü ve derinlik bilgileri son dakika deprem haberi olarak yer alıyor. İşte, en son depremler sorgulama ekranı…

En Son depremler 2 Ağustos 2023 Çarşamba: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi üzerinde 2 Ağustos bugün deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti ve büyüklüğü kaç soruları yanıt arıyor. Yüzyılın felaketi ardından afet bölgesi başta olmak üzere tüm fay hattı bulunan illerde meydana gelen büyük ve küçük sarsıntılar son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesinde araştırılıyor. Riski yüksek şehirlerde araştırmalar daha yoğun seyrediyor. Son depremler bugün de gündemdeki yerini aldı. İşte, deprem son dakika haberleri...

En Son depremler 2 Ağustos 2023 Çarşamba: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

ERZURUM, İZMİR, KONYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Konya depremi Selçuklu ilçesinde meydana geldi. 5 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntı yerin 7.24 km altında gerçekleşti.

Ardından Erzurum ve İzmir'de de şiddetli hissedilen depremler meydana geldi.

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En Son depremler 2 Ağustos 2023 Çarşamba: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini kamuoyu ile paylaşıyor. Son depremler listesi üzerinden merkez üssünün konumu, depremin derinliği ve şiddeti paylaşılıyor.

AFAD (deprem.afad.gov.tr) ve Kandilli Rasathanesi (koeri.boun.edu.tr) üzerinden son depremler listesine erişilebiliyor:

En Son depremler 2 Ağustos 2023 Çarşamba: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

En Son depremler 2 Ağustos 2023 Çarşamba: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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