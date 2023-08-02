Giriş Tarihi: 02.08.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 09:34

En Son depremler 2 Ağustos 2023 Çarşamba: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Konya depremi ve İzmir depremi ardından akşam saatlerinden itibaren araştırılmaya başlayan son depremler 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü için de gündemdeki yerini aldı. Küçük ve büyük sarsıntıları hissedenler kendi bölgelerinde az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Listede depremin merkez üssü ve derinlik bilgileri son dakika deprem haberi olarak yer alıyor. İşte, en son depremler sorgulama ekranı…