Giriş Tarihi: 06.08.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 06:38

Son depremler 6 Ağustos 2023 Pazar | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kahramanmaraş depremi ardından özellikle riskli bölgelerde takip edilen son depremler 6 Ağustos 2023 Pazar günü sorgulanmaya başladı. Hissedilen küçük ve büyük çapta sarsıntılar sonrası az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları arama geçmişlerindeki yerini alıyor. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Paylaşılan listede yaşanan depremin merkez üssü ve derinlik bilgileri yer alıyor. Son dakika deprem haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. İşte, en son depremler sorgulama sayfası…