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Haberler Fotohaber Son depremler 6 Ağustos 2023 Pazar | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 06.08.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 06:38

Son depremler 6 Ağustos 2023 Pazar | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kahramanmaraş depremi ardından özellikle riskli bölgelerde takip edilen son depremler 6 Ağustos 2023 Pazar günü sorgulanmaya başladı. Hissedilen küçük ve büyük çapta sarsıntılar sonrası az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları arama geçmişlerindeki yerini alıyor. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Paylaşılan listede yaşanan depremin merkez üssü ve derinlik bilgileri yer alıyor. Son dakika deprem haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. İşte, en son depremler sorgulama sayfası…

Son depremler 6 Ağustos 2023 Pazar | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi 6 Ağustos Pazar günü de araştırılmaya devam ediyor. Fay hattı hareketleri ile sorgulanan bugün deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti ve büyüklüğü kaç soruları yanıt arıyor. Afet bölgesinde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ederken farklı bölgelerde de deprem haberleri kaydediliyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesinde araştırılıyor. Deprem son dakika merkezi ve derinliği ile gündemde. İşte, son depremler ekranı...

Son depremler 6 Ağustos 2023 Pazar | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

MALATYA, HATAY VE MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREMLER!

4.3 büyüklüğündeki Muğla depremi Datça ilçesinde meydana geldi. 6.94 km derlinlikte kaydedilen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Öte yandan Hatay merkezli 3.9 ve Malatya merkezli 4.3 büyüklüğünde depremler de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

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Son depremler 6 Ağustos 2023 Pazar | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini kamuoyu ile paylaşıyor. Son depremler listesi üzerinden merkez üssünün konumu, depremin derinliği ve şiddeti paylaşılıyor.

AFAD (deprem.afad.gov.tr) ve Kandilli Rasathanesi (koeri.boun.edu.tr) üzerinden son depremler listesine erişilebiliyor:

Son depremler 6 Ağustos 2023 Pazar | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler 6 Ağustos 2023 Pazar | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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