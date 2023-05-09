9 Mayıs Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: Son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 09.05.2023 21:10 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 21:10

Son depremler listesi yaşanan her sarsıntı sonrası araştırma konusu olmaya devam ediyor. Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Kahramanmaraş felaketi sonrası yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, yoğun olarak az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde meydana gelen Adana depremi bölge halkını endişelendirmiş durumda. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 9 Mayıs 2023 listesi…