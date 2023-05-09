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Haberler Fotohaber 9 Mayıs Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: Son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 09.05.2023 21:10 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 21:10

9 Mayıs Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: Son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi yaşanan her sarsıntı sonrası araştırma konusu olmaya devam ediyor. Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Kahramanmaraş felaketi sonrası yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, yoğun olarak az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde meydana gelen Adana depremi bölge halkını endişelendirmiş durumda. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 9 Mayıs 2023 listesi…

9 Mayıs Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: Son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi gündemin en sıcak konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. 9 Mayıs Salı bugün meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri arasında merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Yaşanan son sarsıntılar hakkında bilgi almak isteyenler 9 Mayıs bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler Türkiye haritası sorgula...

9 Mayıs Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: Son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

9 MAYIS 2023 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

En son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-05-09

Saat:06:11:30 TSİ

Enlem:37.275 N

Boylam:36.741 E

Derinlik:7 km

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Çelikhan (Adıyaman)

Tarih:2023-05-08

Saat:23:20:33 TSİ

Enlem:38.095 N

Boylam:38.403 E

Derinlik:8.64 km

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9 Mayıs Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: Son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri fay hattı üzerindeki iller başta olmak üzere tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

Afet bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ illerinde artçı deprem bilgisi gelmeye devam ediyor.

9 Mayıs Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: Son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

9 Mayıs Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi: Son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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