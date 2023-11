Survivor 2024 All Star kadrosu şekilleniyor. Acun Ilıcalı kadroda yer alacak isimleri şimdiden duyurmaya başladı. Bu yıl ilk defa gerçekleşecek olan formatta SMS oylaması olmadan, performansa bağlı olarak yarışılacak. Performansı yüksek olan yarışmacılar elenemeyecek. İki ayrı takımdan oluşacak olan gruplarda her iki takım da All Star olarak yarışacak. Peki, kadroda hangi isimler yer alacak? Survivor All Star 2024'de hangi yarışmacılar yer alacak? İşte açıklanan isimler!