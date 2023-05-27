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Haberler Fotohaber Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları verileri sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonuçları ve oy oranları
Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:53 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:56

Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları verileri sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonuçları ve oy oranları

Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçimi kim kazandı sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 14 Mayıs 2023'te 55 milyondan fazla vatandaş sandığa gitti ve cumhurbaşkanı ile milletvekili seçimlerinde oyunu kullandı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura gitti ve 28 Mayıs 2023 tarihinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu pusulada görecek. Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları, anlık ve canlı Anadolu Ajansı verileriyle sabah.com.tr seçim sayfasında yer alacak. İşte 28 Mayıs 2023 Tekirdağ seçim sonuçları!

Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları verileri sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonuçları ve oy oranları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pusulalarda yer alacağı 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Tekirdağ seçim sonuçları üzerinden Marmara Bölgesi'ndeki şehirde seçimi kim kazandığı gündemi meşgul ediyor. İşte Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları hakkında detaylar

Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları verileri sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonuçları ve oy oranları

TEKİRDAĞ OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

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Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları verileri sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonuçları ve oy oranları

28 MAYIS TEKİRDAĞ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Tekirdağ 2. tur sonuçları hakkında detaylı verileri görmek için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları için linke tıklayınız.

Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları verileri sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonuçları ve oy oranları

14 MAYIS TEKİRDAĞ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına bakıldığında Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyların %55.44'ünü aldığını görüyoruz. 764 bin 910 seçmenin 424 bin 99'unu alan Kılıçdaroğlu'nu %39.02 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan takip etti. İşte Tekirdağ seçim sonuçları hakkında detaylar

Kemal Kılıçdaroğlu: %55.44

Recep Tayyip Erdoğan: %39.02

Sinan Oğan: %5.04

Muharrem İnce: %0.49

Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları verileri sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonuçları ve oy oranları

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

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