Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:53 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:56

Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları verileri sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Tekirdağ seçim sonuçları ve oy oranları

Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçimi kim kazandı sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 14 Mayıs 2023'te 55 milyondan fazla vatandaş sandığa gitti ve cumhurbaşkanı ile milletvekili seçimlerinde oyunu kullandı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura gitti ve 28 Mayıs 2023 tarihinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu pusulada görecek. Tekirdağ 2. tur seçim sonuçları, anlık ve canlı Anadolu Ajansı verileriyle sabah.com.tr seçim sayfasında yer alacak. İşte 28 Mayıs 2023 Tekirdağ seçim sonuçları!