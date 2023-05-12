Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları 2023: Tekirdağ Çorlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları araştırılıyor. Sabah 08.00 itibari ile sandık başına gitmeye başlayacak olan vatandaşlar Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını merak ediyor. 21.00'dan sonra yayınların serbest olmasıyla Çorlu'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden canlı bir şekilde takip edebilecek. Peki, Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? Tekirdağ Çorlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları