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Haberler Fotohaber Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları 2023: Tekirdağ Çorlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 12.05.2023 22:32 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 22:32

Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları 2023: Tekirdağ Çorlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları araştırılıyor. Sabah 08.00 itibari ile sandık başına gitmeye başlayacak olan vatandaşlar Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını merak ediyor. 21.00'dan sonra yayınların serbest olmasıyla Çorlu'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden canlı bir şekilde takip edebilecek. Peki, Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? Tekirdağ Çorlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları 2023: Tekirdağ Çorlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim seçim sonucuna göre belli olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları bu noktada kritik öneme sahip. Son seçim anket sonuçlarında ise AK Parti oylarının önde olduğu biliniyor. Peki 2023 Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte2023 Tekirdağ Çorlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son veriler…

Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları 2023: Tekirdağ Çorlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

TEKİRDAĞ ÇORLU SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Tekirdağ Çorlu Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz

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Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları 2023: Tekirdağ Çorlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

TEKİRDAĞ ÇORLU'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

TEKİRDAĞ ÇORLU 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %35,86

Muharrem İnce: %53,03

Meral Akşener: %6,33

Selahattin Demirtaş: %4,15

Temel Karamollaoğlu: %0,41

Doğu Perinçek: %0.21

TEKİRDAĞ ÇORLU 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %37,1

Millet İttifakı: %55,87

AK Parti: %30,52

CHP: %42,79

HDP: %6,71

İYİ PARTİ: %12,34

Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları 2023: Tekirdağ Çorlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Tekirdağ Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Tekirdağ Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

Tekirdağ Çorlu seçim sonuçları 2023: Tekirdağ Çorlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
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