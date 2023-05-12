Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları oy oranları

Nüfusu 215.558 olan Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları için araştırmalar başladı. Gerek 13. Cumhurbaşkanlığı gerekse 28. Dönem milletvelliği seçimlerinde Tekirdağ halkı da sandık başına gidiyor ve oylarını kullanıyor. Gözler "Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtına çevrildi. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları, sandıklar açıldıkça belli olacak. İşte Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun cevabı