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Haberler Fotohaber Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 12.05.2023 22:59 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 22:59

Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları oy oranları

Nüfusu 215.558 olan Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları için araştırmalar başladı. Gerek 13. Cumhurbaşkanlığı gerekse 28. Dönem milletvelliği seçimlerinde Tekirdağ halkı da sandık başına gidiyor ve oylarını kullanıyor. Gözler "Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtına çevrildi. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları, sandıklar açıldıkça belli olacak. İşte Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun cevabı

Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini belirlemek için sandık başına gidenler 2023 Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları araştırması yapıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini gösteriyor. Peki 2023 Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Tekirdağ Süleymanpaşa Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...

Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları oy oranları

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Tekirdağ Süleymanpaşa Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

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Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları oy oranları

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %44,13

Muharrem İnce: %35,83

Meral Akşener: %9,80

Selahattin Demirtaş: %9,29

Temel Karamollaoğlu: %0.76

Doğu Perinçek: %0.18

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %40,31

Millet İttifakı: %55,08

AK Parti: %34,43

CHP: %39,87

HDP: %4,23

İYİ PARTİ: %14,35

Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları oy oranları

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Tekirdağ Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Tekirdağ Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tekirdağ Süleymanpaşa seçim sonuçları oy oranları
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