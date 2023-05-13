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Haberler Fotohaber Tercan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Erzincan Tercan seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:13

Tercan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Erzincan Tercan seçim sonucu ve oy oranları

Erzincan Tercan seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalar başladı. 14 Mayıs'ta vatandaşlar cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oyunu kullanmak için sandığa gidecek. Ak Parti, MHP, CHP ve İyi Parti'nin oyları merak ediliyor. Erzincan'ın düşük nüfuslu olmasından ötürü Tercan seçim sonucu gündemdeki yerini alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Bu noktada Tercan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. İşte Erzincan Tercan seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları

Tercan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Erzincan Tercan seçim sonucu ve oy oranları

Tercan seçim sonuçları ve oy oranları araştırılıyor. Erzincan'da toplam 2 milletvekili çıkarken, Tercan seçim sonucu Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın çıkaracağı MV sayılarını etkileyecek. Geçtiğimiz seçimde Ak Parti Erzincan'dan 2 MV çıkarırken, MHP, İyi Parti ve CHP vekil çıkaramadı. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birbirleriyle yarışacaklar. İşte Erzincan Tercan seçim sonucu ve oy oranları

Tercan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Erzincan Tercan seçim sonucu ve oy oranları

Tercan Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

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Tercan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Erzincan Tercan seçim sonucu ve oy oranları

Tercan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Erzincan Tercan seçim sonucu ve oy oranları

Erzincan Tercan Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Erzincan Tercan seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean öğrenebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Tercan seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Erzincan Tercan seçim sonucu ve oy oranları

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

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