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Haberler Fotohaber THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları SORGULAMA EKRANI 2023 | THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.10.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 14:51

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları SORGULAMA EKRANI 2023 | THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Türk Hava Yolları ve Emlak Konut iş birliği ile yapılan Yenişehir Arnavutköy evleri kura takvimi gündemdeki yerini aldı. İstanbul'da ikamet eden ve ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlar için 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri kuraların ardından belli olacak. Bu noktada THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi ile sosyal konut projesi başvuru sonuçları sorgulanıyor. Ülkemizin deprem kuşağında yer almasından dolayı sosyal projedeki konutlar az katlı ve yatay mimari anlayışı ile yapılacak. Peki, THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, THY Emlak Konut Yenişehir evleri ödeme planı…

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları SORGULAMA EKRANI 2023 | THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi arama motorlarındaki yerini aldı. İstanbul Havalimanı'na yakın bir konumda yapılacak olan projenin başvuruları 2 Haziran'da tamamlanmıştı. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ile projeden hak kazanırsa yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, THY Emlak Konut sosyal konut projesi kura takvimi ve sürece dair tüm merak edilenler…

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları SORGULAMA EKRANI 2023 | THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi de gerçekleştirilecek.

THY Emlak Konut kura sonuçları henüz belli olmadı. Arnavutköy Yenişehir Evleri Kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor. Kura çekilişi sonrası isim listesi erişime açılacak.

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THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları SORGULAMA EKRANI 2023 | THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY 1+1 2+1 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları SORGULAMA EKRANI 2023 | THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları SORGULAMA EKRANI 2023 | THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL

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