Giriş Tarihi: 01.10.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 14:51

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları SORGULAMA EKRANI 2023 | THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Türk Hava Yolları ve Emlak Konut iş birliği ile yapılan Yenişehir Arnavutköy evleri kura takvimi gündemdeki yerini aldı. İstanbul'da ikamet eden ve ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlar için 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri kuraların ardından belli olacak. Bu noktada THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi ile sosyal konut projesi başvuru sonuçları sorgulanıyor. Ülkemizin deprem kuşağında yer almasından dolayı sosyal projedeki konutlar az katlı ve yatay mimari anlayışı ile yapılacak. Peki, THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, THY Emlak Konut Yenişehir evleri ödeme planı…