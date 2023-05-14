Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Tokat seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:26

Tokat seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat seçim sonucu ve partilerin oy oranları

14 Mayıs'ta Türkiye 81 ilde Cumhurbaşkanı ve milletvekilini seçecek. 65 milyondan fazla seçmen sandığa gidecekken, Tokat seçim sonuçları 2023 araştırılacak. Geçtiğimiz seçimde 382.911 toplam geçerli oy çıkarken, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan %64.55 oy oranına sahipti. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. d'hondt sistemi doğrultusunda Millet İttifakı %20.68 oy almasına rağmen 1 milletvekili çıkarabildi. Peki, Tokat'ta kim kazandı? İşte 2023 Tokat seçim sonuçları oy oranları listesi

Tokat seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Tokat seçim sonucu ve oy oranları 2023 14 Mayıs günü vatandaşlar tarafından araştırılacak. Tokat'ta 5 milletvekili çıkarılacakken, 2018'de Cumhur İttifakı 4; Millet İttifakı 1 milletvekili çıkardı. Yüksek Seçim Kurulu; Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adaylığını kabul etti ve seçmenler pusulada bu dört ismin adını görecek. Ak Parti, CHP ve MHP geçtiğimiz sene milletvekili çıkarırken; İyi Parti 9.39 oy oranına rağmen milletvekili çıkaramadı. İşte Tokat seçim sonuçları 2023

Tokat seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat seçim sonucu ve partilerin oy oranları

TOKAT'TA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçimi anbean takip edebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tokat seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Tokat seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat seçim sonucu ve partilerin oy oranları

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tokat seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Tokat seçim sonuçları 2023 hakkında detaylı bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz.

Tokat seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat seçim sonucu ve partilerin oy oranları

TOKAT İLÇELERİ

Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Merkez, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile

SON DAKİKA