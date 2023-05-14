Tokat seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Tokat seçim sonucu ve oy oranları 2023 14 Mayıs günü vatandaşlar tarafından araştırılacak. Tokat'ta 5 milletvekili çıkarılacakken, 2018'de Cumhur İttifakı 4; Millet İttifakı 1 milletvekili çıkardı. Yüksek Seçim Kurulu; Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adaylığını kabul etti ve seçmenler pusulada bu dört ismin adını görecek. Ak Parti, CHP ve MHP geçtiğimiz sene milletvekili çıkarırken; İyi Parti 9.39 oy oranına rağmen milletvekili çıkaramadı. İşte Tokat seçim sonuçları 2023