Tokat seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Tokat seçim sonucu ve partilerin oy oranları

14 Mayıs'ta Türkiye 81 ilde Cumhurbaşkanı ve milletvekilini seçecek. 65 milyondan fazla seçmen sandığa gidecekken, Tokat seçim sonuçları 2023 araştırılacak. Geçtiğimiz seçimde 382.911 toplam geçerli oy çıkarken, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan %64.55 oy oranına sahipti. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. d'hondt sistemi doğrultusunda Millet İttifakı %20.68 oy almasına rağmen 1 milletvekili çıkarabildi. Peki, Tokat'ta kim kazandı? İşte 2023 Tokat seçim sonuçları oy oranları listesi