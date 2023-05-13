Toprakkale seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Osmaniye Toprakkale seçim sonucu ve oy oranları

Osmaniye Toprakkale seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalar başladı. 14 Mayıs'ta vatandaşlar cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oyunu kullanmak için sandığa gidecek. 2018 milletvekili seçimlerinde ilçede MHP 39.93, Ak Parti 23.72, İyi Parti 14.3 ve CHP 13.15 oranında oy almıştı. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı Osmaniye'deki 4 milletvekilini de çıkarırken, Toprakkale seçim sonucu gündemdeki yerini alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Bu noktada Toprakkale seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. İşte Osmaniye Toprakkale seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları