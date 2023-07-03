TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi; taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası var mı?

Torba yasa son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomiye ilişkin pek çok düzenlemeyi içeren torba yasa son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını belirten Bakan Işıkhan, yasanın çıkacağı tarihe ilişkin bilgi verdi. Şimdi tüm gözler düzenlemenin Meclis'e geleceği tarihe çevrilmiş durumda. Söz konusu yasanın maddeleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memura verilecek refah payı düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Peki; 2023 yeni torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi; taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası var mı? İşte, Torba yasa maddeleri 2023 ve son durum gelişmeleri...