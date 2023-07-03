TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi; taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası var mı?

TORBA YASADA NELER VAR?

Birinci torba yasanın, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının beklendiği 5 Temmuz'dan sonra gelmesi bekleniyor.

5-6 maddelik bu torbada, önce memurların maaşlarının 22 bin liraya çıkarılması, ardından da 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla emekliye ve memura verilecek refah payı ile ilgili bir düzenleme olacak.

500 TL'lik asgari ücret desteği olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL ve üzerinde alanlarına kademeli bir artış olacak.