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Haberler Fotohaber TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi; taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası var mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 14:19

TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi; taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası var mı?

Torba yasa son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomiye ilişkin pek çok düzenlemeyi içeren torba yasa son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını belirten Bakan Işıkhan, yasanın çıkacağı tarihe ilişkin bilgi verdi. Şimdi tüm gözler düzenlemenin Meclis'e geleceği tarihe çevrilmiş durumda. Söz konusu yasanın maddeleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memura verilecek refah payı düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Peki; 2023 yeni torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi; taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası var mı? İşte, Torba yasa maddeleri 2023 ve son durum gelişmeleri...

TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi; taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası var mı?

Torba yasa maddeleri ve kapsamı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Temmuz ayına girilmesiyle beraber yeni torba yasa son durum gelişmeleri ile yakın takibe alındı. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi düzenlemesini içeren yasanın maddeleri arasında 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memura verilecek refah payı düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmaların sürdüğünü belirterek yakın bir tarihte Meclis'e sunulması beklenen yasanın çıkış tarihine işaret etti. Peki, yeni torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? İşte, 2023 Torba yasa son dakika gelişmeleri...

TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi; taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası var mı?

2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasanın Meclis'e geleceği tarihe ilişkin olarak "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamalarında bulundu.

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TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi; taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası var mı?

TORBA YASADA NELER VAR?

Birinci torba yasanın, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının beklendiği 5 Temmuz'dan sonra gelmesi bekleniyor.

5-6 maddelik bu torbada, önce memurların maaşlarının 22 bin liraya çıkarılması, ardından da 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla emekliye ve memura verilecek refah payı ile ilgili bir düzenleme olacak.

500 TL'lik asgari ücret desteği olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL ve üzerinde alanlarına kademeli bir artış olacak.

TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi; taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası var mı?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI DÜZENLEMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili torba yasanın temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, torba yasada paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi; taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası var mı?

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN DESTEĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak torba yasa teklifinde yer alacağını ifade eden Işıkhan, "Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanımızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden temmuz ayında Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz. Asgari ücret desteği de teklifte yer alacak, bürokratlar üzerinde çalışıyor" diye konuştu.

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