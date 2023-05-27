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Haberler Fotohaber Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 15:16

Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs Pazar günü ikinci tura gitti. Sabah 08.00'da başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona ererken Trabzon seçim sonuçları 2023 araştırılmaya başlandı. Milyonlarca seçmen ikinci turun adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından kendisini cumhurbaşkanı olarak temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü bastı. Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve seçimi kim kazandı soruları yanıt ararken gözler YSK tarafından anbean açıklanan verilerde. 14 Mayıs Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan %65,32 ile ilk turu galip olarak tamamlamıştı. Peki, Trabzon ikinci tur seçim sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, YSK verileri ile seçimi kim kazandı cevabı…

Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

Canlı Trabzon seçim sonuçları oy verme işleminin saat 17.00 itibariyle bitmesinin ardından merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları anbean sorgulanıyor. İlk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerini önde tamamlayan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da da en fazla oyu alarak birinci olmayı başarmıştı. 28 Mayıs seçim sonuçları YSK tarafından açıklanıyor, anbean sabah.com.tr üzerinden takip ediliyor. Peki,2. Tur seçim sonuçlarının ardından Trabzon cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte merak edilenler…

Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmış açılan sandık sayısı ve oy sonuçları o saatten sonra anbean açıklanmıştı. Bu seçimde de YSK tarafından gelen açıklama sonrası sonuçlar canlı olarak takip ediliyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Trabzon seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi için yurt içi ve yurt dışı 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gitmişti.14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy pusulasında yer almış, seçmenler kendisini temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basmıştı. 14 Mayıs seçim sonuçları ise şöyle;

Recep Tayyip Erdoğan: %65,32 ile bu turun birincisi

Kemal Kılıçdaroğlu: 28,33 ile ikinci

Sinan Oğan: %5,98 ile üçüncü

Muharrem İnce: %0,37 ile dördüncü olmuştu.

İlk turda dört cumhurbaşkanı adaylarından hiçbiri adaydan hiçbiri %50 barajını geçemediği için seçim ikinci tura kalmıştı.

Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE TRABZON'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Cumhur İttifakı: %64,62

Millet İttifakı: %30,11

Ata İttifakı: %2,18

Emek ve Özgürlük İttifakı: %0,97

Sosyalist Güç Birliği: 0,15

AK Parti: %47,77

CHP: %18,02

İYİ Parti: %12,09

MHP: 10,84

Yeniden Refah: %4,49

Zafer Partisi: %1,84

Büyük Birlik Partisi: %1,52

Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?

TRABZON İLÇELERİ

Trabzon'da toplam olarak 18 ilçe bulunur. Trabzon'un en kalabalık ilçesi ise Ortahisar'dır. Trabzon'un ilçeleri sırasıyla Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Şalpazarı, Sürmene, Tonya, Vakfıkebir, Yomra şeklindedir.

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