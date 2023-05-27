Giriş Tarihi: 27.05.2023 15:16
Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
15:16
Trabzon seçim sonuçları ve adayların anlık oy oranları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Trabzon’da seçimi kim kazandı, hangi isim önde?
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs Pazar günü ikinci tura gitti. Sabah 08.00'da başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona ererken Trabzon seçim sonuçları 2023 araştırılmaya başlandı. Milyonlarca seçmen ikinci turun adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından kendisini cumhurbaşkanı olarak temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü bastı. Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve seçimi kim kazandı soruları yanıt ararken gözler YSK tarafından anbean açıklanan verilerde. 14 Mayıs Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan %65,32 ile ilk turu galip olarak tamamlamıştı. Peki, Trabzon ikinci tur seçim sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, YSK verileri ile seçimi kim kazandı cevabı…