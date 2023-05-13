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Haberler Fotohaber Tunceli Çemişgezek seçim sonuçları 2023: Tunceli Çemişgezek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 14:17

Tunceli Çemişgezek seçim sonuçları 2023: Tunceli Çemişgezek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. İl ve ilçe araştırmaları hız kazandı. Tunceli Çemişgezek seçim sonuçları ilçe sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı seçimi ardından Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları değerlendirilecek. Tunceli Çemişgezek seçim sonucu güncel veriler YSK ile paylaşılıyor. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı araştırılıyor. İşte, YSK ile Tunceli Çemişgezek seçim sonuçları 2023 son durum…

Tunceli Çemişgezek seçim sonuçları 2023: Tunceli Çemişgezek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Tunceli seçim sonuçları ilçe ilçe araştırılıyor. O ilçeler arasında Çemişgezek seçim sonuçları da yer alıyor. Siyasi partilerin oy oranları; Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy sayıları gündemdeki yerini alırken Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi) oyları da araştırılıyor. Tunceli Çemişgezek seçim sonuçları 2023 son dakika verileri ile takip ediliyor. Canlı seçim verileri gündemde. İşte, Tunceli Çemişgezek seçim sonucu ve "seçimi kim kazandı" sorusu sabah.com.tr'de!

Tunceli Çemişgezek seçim sonuçları 2023: Tunceli Çemişgezek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK SEÇİM SONUCU VE OY ORANLARI 2023

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Çemişgezek Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Tunceli Çemişgezek seçim sonuçları 2023: Tunceli Çemişgezek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Tunceli Çemişgezek seçim sonuçları 2023: Tunceli Çemişgezek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Tunceli Çemişgezek seçim sonuçları 2023: Tunceli Çemişgezek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

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