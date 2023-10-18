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Haberler Fotohaber TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2023 | TYP 1500 işçi alımı bugün sona eriyor! Başvurular nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 09:00

TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2023 | TYP 1500 işçi alımı bugün sona eriyor! Başvurular nereden, nasıl yapılır?

İşkur 1500 personel alımı için süreç devam ediyor. Çalışmak isteyen kişiler için yeni bir iş kapısı olan personel alımında, başvuru şartları merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 11 farklı ilde istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından gündemden düşmeyen işçi alımı için geri sayım başladı. Peki, TYP 1500 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nedir, alım yapan kurumlar hangisi? İşte, son dakika gelişmeleri...

İŞKUR TYP BAŞVURU 2023 || TYP 1500 işçi alımı devam ediyor! Başvuru şartları nedir, alım yapan kurumlar hangisi?

İŞKUR TYP 15000 personel alımı için son başvuru tarihi ne zaman merak ediliyor. Uzun süredir gündemde olan işçi alımları için yoğun ilgi hız kesmeden devam ediyor. Başvuruların devam ettiği 18 Ekim 2023 tarihinde son başvurular alınacak. Peki, İŞKUR TYP 15000 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, gelişmeler ve ayrıntıları…

İŞKUR TYP BAŞVURU 2023 || TYP 1500 işçi alımı devam ediyor! Başvuru şartları nedir, alım yapan kurumlar hangisi?

İŞKUR TYP SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

İŞKUR TYP 1500 personel alımı için son gün bugüm (18 Ekim 2023) olarak açıklandı.

Alım yapacak il ve ilçeler listesi ise şu şekilde:

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İŞKUR TYP BAŞVURU 2023 || TYP 1500 işçi alımı devam ediyor! Başvuru şartları nedir, alım yapan kurumlar hangisi?

TYP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER VE İLÇELER

Haliliye - 300 İşçi Alımı İş İlanı No: 315388 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)

Iğdır Merkez - 50 İşçi Alımı İş İlanı No: 315393 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)

Şanlıurfa - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315391 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

Kilis - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315401 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

İŞKUR TYP BAŞVURU 2023 || TYP 1500 işçi alımı devam ediyor! Başvuru şartları nedir, alım yapan kurumlar hangisi?

Çanakkale - 13 İşçi Alımı İş İlanı No: 315402 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

Yüreğir - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315403 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

Niğde Merkez - 5 İşçi Alımı İş İlanı No: 315485 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

Adıyaman Merkez - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315486 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

İŞKUR TYP BAŞVURU 2023 || TYP 1500 işçi alımı devam ediyor! Başvuru şartları nedir, alım yapan kurumlar hangisi?

Kırklareli Merkez - 14 İşçi Alımı İş İlanı No: 315487 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

Ankara Çankaya - 23 İşçi Alımı İş İlanı No: 315488 (Son Başvuru Tarihi 17 Ekim 2023)

Çankırı Merkez - 20 İşçi Alımı İş İlanı No: 315405 (Son Başvuru Tarihi 18 Ekim 2023)

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