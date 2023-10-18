TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2023 | TYP 1500 işçi alımı bugün sona eriyor! Başvurular nereden, nasıl yapılır?

İŞKUR TYP 15000 personel alımı için son başvuru tarihi ne zaman merak ediliyor. Uzun süredir gündemde olan işçi alımları için yoğun ilgi hız kesmeden devam ediyor. Başvuruların devam ettiği 18 Ekim 2023 tarihinde son başvurular alınacak. Peki, İŞKUR TYP 15000 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, gelişmeler ve ayrıntıları…