Giriş Tarihi: 18.10.2023 09:00
Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
09:00
TYP İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2023 | TYP 1500 işçi alımı bugün sona eriyor! Başvurular nereden, nasıl yapılır?
İşkur 1500 personel alımı için süreç devam ediyor. Çalışmak isteyen kişiler için yeni bir iş kapısı olan personel alımında, başvuru şartları merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 11 farklı ilde istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından gündemden düşmeyen işçi alımı için geri sayım başladı. Peki, TYP 1500 işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nedir, alım yapan kurumlar hangisi? İşte, son dakika gelişmeleri...