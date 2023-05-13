Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:11
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
14:11
Ulus seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Bartın Ulus seçim sonucu ve oy oranları
Bartın Ulus seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar başladı. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye genel seçimlere gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.), Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yer alıyor. Ulus seçim sonucu üzerinden vatandaşlar hangi partinin ne kadar milletvekili çıkaracağını öğrenmek istiyor. 2018 Ulus cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %69,90 ile Recep Tayyip Erdoğan birinci olurken iki milletvekili çıkarabilen Bartın ilinde 1 milletvekili Ak Parti'den 1 milletvekili ise CHP'ye aitti. Peki, Bartın Ulus'ta seçimi kim kazandı? İşte Ulus seçim sonuçları 2023