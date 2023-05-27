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Haberler Fotohaber Uşak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonuçları ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:38

Uşak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonuçları ve anlık oy oranları

Uşak ikinci tur seçim sonuçları sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini belirlemek için Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandığa gitmiş lakin cumhurbaşkanlığı adaylarından hiçbiri %50 barajını geçememesinden ötürü seçim ikinci tura kalmıştı. Bu noktada birinci turda en fazla oy alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs Pazar günü oy pusulasında yer alacaklar ve cumhurbaşkanlık için yarışacaklar. Uşak, birinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan %47,6 ile en fazla oyu alarak rakiplerini geride bıraktığı Uşak cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tur seçimi kim kazandı merak ediliyor. YSK tarafından yayın yasağının kalkmasının ardından canlı veriler paylaşılıyor ve milyonlar tarafından takip ediliyor. Peki, Uşak seçim sonuçları kim kazandı, oy sonuçları nasıl oldu? İşte, Uşak seçim sonucu...

Uşak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonuçları ve anlık oy oranları

Uşak birinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 118.509 seçmenin desteklediği Recep Tayyip Erdoğan, %47,6 ile bu turu galip olarak bitirmişti. 28 Mayıs Pazar sabah saat 08.00'de başlayan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milyonlar vatandaşlık görevini bir kez daha yerine getirmek için sandığa gitti. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlandı, YSK yayın yasağının kalkmasının ardından anbean tüm mecralardan takip ediliyor. Uşak ikinci tur seçim sonuçları merak edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan seçimi kim kazandı sorgulanıyor. İşte, Uşak canlı oy sonuçları ile cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları…

Uşak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonuçları ve anlık oy oranları

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmış açılan sandık sayısı ve oy sonuçları o saatten sonra anbean açıklanmıştı. Bu seçimde de YSK tarafından gelen açıklama sonrası sonuçlar canlı olarak takip ediliyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Uşak seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Uşak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonuçları ve anlık oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE UŞAK'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitmişti.

255 bin 450 Uşak seçmeni vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandığa gitmişti. 14 Mayıs Uşak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %47,60 ile ilk turu Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan önde tamamlarken onu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %45,13 ile takip etmişti.

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oy oranı %6,55 olurken seçime kısa süre kala adaylıktan çekilme kararı alan Muharrem İnce'nin oy oranı ise %0,72 oldu.

Uşak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonuçları ve anlık oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE UŞAK'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Milletvekili Seçimleri'nde Uşak seçmen sayısı 280,741 olurken sandığa 255 bin 450 kişi gitmiş, katılım oranı da %90,99 olarak açıklanmıştır.

928 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 248,975 olarak belirlendi. İşte partilerin ve ittifakların oyları:

Cumhur İttifakı: %47,47

Millet İttifakı: %10.52

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %2,02

Ata İttifakı: %1,96

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.22

AK Parti: %36,04

CHP: %29,05

İYİ Parti: %17,39

MHP: %9,36

Zafer Partisi: %1,61

Yeşil Sol Parti: %1,59

Yeniden Refah Partisi: %1,42

Uşak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonuçları ve anlık oy oranları

UŞAK İLÇELERİ

Uşak'ta toplam altı ilçe bulunur. Uşak'ın ilçeleri sırasıyla Uşak, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey şeklindedir.

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