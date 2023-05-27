Uşak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Uşak seçim sonuçları ve anlık oy oranları

Uşak ikinci tur seçim sonuçları sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini belirlemek için Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandığa gitmiş lakin cumhurbaşkanlığı adaylarından hiçbiri %50 barajını geçememesinden ötürü seçim ikinci tura kalmıştı. Bu noktada birinci turda en fazla oy alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs Pazar günü oy pusulasında yer alacaklar ve cumhurbaşkanlık için yarışacaklar. Uşak, birinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan %47,6 ile en fazla oyu alarak rakiplerini geride bıraktığı Uşak cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tur seçimi kim kazandı merak ediliyor. YSK tarafından yayın yasağının kalkmasının ardından canlı veriler paylaşılıyor ve milyonlar tarafından takip ediliyor. Peki, Uşak seçim sonuçları kim kazandı, oy sonuçları nasıl oldu? İşte, Uşak seçim sonucu...