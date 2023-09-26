Giriş Tarihi: 26.09.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 13:57

SON DAKİKA VAN DEPREMİ | Başkale şiddetli sallandı! 24 Eylül 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Van deprem haberi son dakika duyurusu geldi. İran'ın Merend şehrinde gerçekleşen deprem haberi AFAD resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Van'da hissedildi. Bölge sakinlerinde endişe ve panik havası hakim olurken vatandaşlar arama motorlarında az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün irili ufaklı yüzlerce deprem oluyor ve AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Peki, Van'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 24 Eylül 2023 Van depremi hakkındaki tüm gelişmeler…