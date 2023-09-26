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Haberler Fotohaber SON DAKİKA VAN DEPREMİ | Başkale şiddetli sallandı! 24 Eylül 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 26.09.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 13:57

SON DAKİKA VAN DEPREMİ | Başkale şiddetli sallandı! 24 Eylül 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Van deprem haberi son dakika duyurusu geldi. İran'ın Merend şehrinde gerçekleşen deprem haberi AFAD resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Van'da hissedildi. Bölge sakinlerinde endişe ve panik havası hakim olurken vatandaşlar arama motorlarında az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün irili ufaklı yüzlerce deprem oluyor ve AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Peki, Van'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 24 Eylül 2023 Van depremi hakkındaki tüm gelişmeler…

SON DAKİKA VAN DEPREMİ | Başkale şiddetli sallandı! 24 Eylül 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Van deprem haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Merent (İran) kayıtlara geçerken Türkiye'de depremi hisseden vatandaşlar az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya koyuldu. Deprem ülkesi olmasının gerçeğiyle her defasında yeniden yüzleşen ülkemizde meydana gelen Van depreminin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü merak ediliyor. Peki, az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, 21 Eylül 2023 Van depremi son dakika haberi…

SON DAKİKA VAN DEPREMİ | Başkale şiddetli sallandı! 24 Eylül 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: VAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM!

İran'ın Merend şehrinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Türkiye'de Van'dan da hissedildi. Depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Saat 17:43'te yaşanan depremin merkez üssü Marand, Doğu Azerbaycan (İran) olduğu açıklanırken deprem Van'da hissedildi.

4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

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SON DAKİKA VAN DEPREMİ | Başkale şiddetli sallandı! 24 Eylül 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ İLE VAN DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 4.2

Yer: Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [116.05 km] Başkale (Van)

Tarih:2023.09.21

Saat: 17:43:01 TSİ

Enlem: 38.542

Boylam: 45.739

Derinlik:7 km

SON DAKİKA VAN DEPREMİ | Başkale şiddetli sallandı! 24 Eylül 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA VAN DEPREMİ | Başkale şiddetli sallandı! 24 Eylül 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Van’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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