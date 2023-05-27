Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Van Edremit seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Van Edremit seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 21:56 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 21:56

Van Edremit seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Van Edremit seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2.tur kararı alınırken Van Edremit seçim sonuçları oy oranları merak ediliyor. Türkiye 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için geri sayıyor. 2. Tur öncesi heyecanlı bekleyiş sürerken, Van Edremit Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı gündem konuları arasında yer alacak. 2. Tur seçim sonuçları ile Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırken, ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Peki, Van Edremit'te seçimi kim kazandı? İşte 28 Mayıs Van Edremit seçim sonucu ve oy oranları…

Van Edremit seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Van Edremit seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Van Edremit Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışacak. 28 Mayıs 2023 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı böylelikle seçilmiş olacak. Van Edremit'te seçimi kim kazandı, hangi aday soruları 28 Mayıs akşamı gündemdeki yerini alacak. İşte Van Edremit seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Van Edremit seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Van Edremit seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS EDREMİT SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Van Edremit Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Edremit seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumda.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Van Edremit seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Van Edremit seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS 2023 EDREMİT CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Van Edremit cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın %42.36 oy oranı alırken, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %55.5 oy aldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda yarışmıyor)

Muharrem İnce (çekildi)

Van Edremit seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Van Edremit seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

OY PUSULASI

Van Edremit seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Van Edremit seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA