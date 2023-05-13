Van Erciş seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erciş seçim sonucu ve oy oranları listesi

Van Erciş seçim sonuçları 2023 bölge halkının gündeminde yer alıyor. 2023 seçimlerinde dolayısıyla "Van Erciş seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtında. Bölge halkı Cumhur ittifakı ve Millet ittifakının oy oranlarını anlık olarak takip ediyor. Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde YSK tarafından açıklama yapılacak. İşte Van Erciş seçim sonuçları 2023 ve oy oranları…