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Haberler Fotohaber Van Erciş seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erciş seçim sonucu ve oy oranları listesi
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:22

Van Erciş seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erciş seçim sonucu ve oy oranları listesi

Van Erciş seçim sonuçları 2023 bölge halkının gündeminde yer alıyor. 2023 seçimlerinde dolayısıyla "Van Erciş seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtında. Bölge halkı Cumhur ittifakı ve Millet ittifakının oy oranlarını anlık olarak takip ediyor. Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde YSK tarafından açıklama yapılacak. İşte Van Erciş seçim sonuçları 2023 ve oy oranları…

Van Erciş seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erciş seçim sonucu ve oy oranları listesi

Van Erciş seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü tamamlanıyor. Karadeniz bölgesinde yer alan şehirde yaşayanlar ilçe ilçe araştırmalara başladı. Van seçim sonuçları Erciş oranları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı araştırılıyor. Seçimi kim kazandı sorusunda rol oynayacak il ve ilçeler tek tek yakın mercek altına alındı. İşte, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Van Erciş seçim sonuçları 2023

Van Erciş seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erciş seçim sonucu ve oy oranları listesi

VAN ERCİŞ SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI

Van Erciş seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ile merak ediliyor. YSK açıklamasına göre saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haber ve tebliğler yayımlanıyor.

Seçim Sonuçları linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Van Erciş Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz

VAN ERCİŞ 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %39,60

Muharrem İnce: %4,21

Meral Akşener: %1,20

Selahattin Demirtaş: %54,39

Temel Karamollaoğlu: %0,49

Doğu Perinçek: %0.12

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Van Erciş seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erciş seçim sonucu ve oy oranları listesi

VAN ERCİŞ 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %38,83

Millet İttifakı: %4,08

Ak Parti: %34,69

CHP: %1,86

MHP: %4,14

İYİ PARTİ: %1,58

HDP: %56,30

Van Erciş seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erciş seçim sonucu ve oy oranları listesi

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Van Erciş seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erciş seçim sonucu ve oy oranları listesi
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