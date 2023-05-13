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Haberler Fotohaber Van İpekyolu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Van İpekyolu seçim sonucu ve oy oranları listesi
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:29

Van İpekyolu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Van İpekyolu seçim sonucu ve oy oranları listesi

Van İpekyolu seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri dolasıyla araştırılıyor. 2023 seçimlerinde dolayısıyla "Van İpekyolu seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtında. Bölge halkı Cumhur ittifakı ve Millet ittifakının oy oranlarını anlık olarak takip ediyor. Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde YSK tarafından açıklama yapılacak. İşte Van İpekyolu seçim sonuçları 2023 ve güncel oy oranları…

Van İpekyolu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Van İpekyolu seçim sonucu ve oy oranları listesi

Van İpekyolu seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü tamamlanıyor. Karadeniz bölgesinde yer alan şehirde yaşayanlar ilçe ilçe araştırmalara başladı. Van seçim sonuçları İpekyolu oy oranları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı araştırılıyor. Seçimi kim kazandı sorusunda rol oynayacak il ve ilçeler tek tek yakın mercek altına alındı. İşte, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Van İpekyolu seçim sonuçları 2023…

Van İpekyolu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Van İpekyolu seçim sonucu ve oy oranları listesi

VAN İPEKYOLU SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI

Van İpekyolu seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ile merak ediliyor. YSK açıklamasına göre saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haber ve tebliğler yayımlanıyor.

Seçim Sonuçları linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Van İpekyolu Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz

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Van İpekyolu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Van İpekyolu seçim sonucu ve oy oranları listesi

VAN İPEKYOLU 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %39,43

Muharrem İnce: %5,56

Meral Akşener: %0,88

Selahattin Demirtaş: %53,34

Temel Karamollaoğlu: %0,69

Doğu Perinçek: %0.09

Van İpekyolu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Van İpekyolu seçim sonucu ve oy oranları listesi

VAN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

AK Parti Van Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP Van Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP Van Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti Van Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

Van İpekyolu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Van İpekyolu seçim sonucu ve oy oranları listesi
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