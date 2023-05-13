Van İpekyolu seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Van İpekyolu seçim sonucu ve oy oranları listesi

VAN İPEKYOLU SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI

Van İpekyolu seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ile merak ediliyor. YSK açıklamasına göre saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haber ve tebliğler yayımlanıyor.

Seçim Sonuçları linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Van İpekyolu Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz