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Haberler Fotohaber Van Tuşba seçim sonuçları! 2023 Van Tuşba seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:52

Van Tuşba seçim sonuçları! 2023 Van Tuşba seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için vatandaşlar 14 Mayıs'ta sandıklara gidenler Van Tuşba seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Oyunu kullanan seçmenler, Van Tuşba seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, Tuşba kim kazandı gibi sorularla seçim sonucu ekranı için araştırma yapıyor. İşte Van Tuşba Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları son durum

Van Tuşba seçim sonuçları! 2023 Van Tuşba seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi dolasıyla Van Tuşba seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhur İttifakı ortak aday olarak Recep Tayyip Erdoğan; Millet İttifakı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak çıkardığı Van Tuşba seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. İşte Van Tuşba seçim sonuçları ve partilerin oy oranları

Van Tuşba seçim sonuçları! 2023 Van Tuşba seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

VAN TUŞBA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK açıklamasına göre saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haber ve tebliğler yayımlanacak.

21.00'e kadar YSK hariç seçim yasağı olmasının yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu bu saati erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Van Tuşba Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz

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Van Tuşba seçim sonuçları! 2023 Van Tuşba seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

VAN'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

VAN TUŞBA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %39,06

Muharrem İnce: %5,10

Meral Akşener: %1,07

Selahattin Demirtaş: %54,12

Temel Karamollaoğlu: %0.56

Doğu Perinçek: %0.08

Van Tuşba seçim sonuçları! 2023 Van Tuşba seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Van Tuşba seçim sonuçları! 2023 Van Tuşba seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
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