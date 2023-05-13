Van Tuşba seçim sonuçları! 2023 Van Tuşba seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:52

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için vatandaşlar 14 Mayıs'ta sandıklara gidenler Van Tuşba seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Oyunu kullanan seçmenler, Van Tuşba seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, Tuşba kim kazandı gibi sorularla seçim sonucu ekranı için araştırma yapıyor. İşte Van Tuşba Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları son durum