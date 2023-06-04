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Haberler Fotohaber Vergisiz Iphone fiyatları 2023 listesi: ÖTV VE KDV’siz 11 – 12 – 13 – 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 04.06.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 16:38

Vergisiz Iphone fiyatları 2023 listesi: ÖTV VE KDV’siz 11 – 12 – 13 – 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar?

Vergisiz iPhone fiyatları listesi 2023, öğrenciler tarafından aratılıyor. 14 Mayıs genel seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğrenim öğrencilerine alacakları ilk telefonda vergi alınmayacağı vaadinde bulunmuştur. Bilindiği üzere akıllı telefonların içinde ÖTV, KDV, TRT Payı ve Kültür Bakanlığı vergileri bulunuyor. Akıllı telefonlar arasında iPhone en çok tercih edilen modeller arasında. ÖTV VE KDV'siz 11 – 12 – 13 – 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları bu sebeple aratılmakta. İşte Vergisiz Iphone fiyatları 2023 listesi

Vergisiz Iphone fiyatları 2023 listesi: ÖTV VE KDV’siz 11 – 12 – 13 – 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar?

Vergisiz iPhone fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim vaatleri arasında üniversite okuyan öğrencilere vergisiz akılsız telefon yer alıyor. Bu sebeple 11, 12,13, 14 Pro Pro Max Iphone fiyatları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Vergisiz Iphone fiyatları 2023 listesi

Vergisiz Iphone fiyatları 2023 listesi: ÖTV VE KDV’siz 11 – 12 – 13 – 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar?

İPHONE 14, İPHONE 14 PRO VERGİSİZ FİYATI KAÇ LİRA?

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL

ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL

KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL

ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL

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Vergisiz Iphone fiyatları 2023 listesi: ÖTV VE KDV’siz 11 – 12 – 13 – 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar?

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL

ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL

KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL

ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TL

Vergisiz Iphone fiyatları 2023 listesi: ÖTV VE KDV’siz 11 – 12 – 13 – 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar?

iPhone 14 Plus 128 GB

Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL

ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL

ÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL

Vergisiz Iphone fiyatları 2023 listesi: ÖTV VE KDV’siz 11 – 12 – 13 – 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar?

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL

ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL

ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TL

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