Giriş Tarihi: 04.06.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 16:38

Vergisiz Iphone fiyatları 2023 listesi: ÖTV VE KDV’siz 11 – 12 – 13 – 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar?

Vergisiz iPhone fiyatları listesi 2023, öğrenciler tarafından aratılıyor. 14 Mayıs genel seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğrenim öğrencilerine alacakları ilk telefonda vergi alınmayacağı vaadinde bulunmuştur. Bilindiği üzere akıllı telefonların içinde ÖTV, KDV, TRT Payı ve Kültür Bakanlığı vergileri bulunuyor. Akıllı telefonlar arasında iPhone en çok tercih edilen modeller arasında. ÖTV VE KDV'siz 11 – 12 – 13 – 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları bu sebeple aratılmakta. İşte Vergisiz Iphone fiyatları 2023 listesi