Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yalova Çiftlikköy seçim sonuçları! 2023 Çiftlikköy seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 17:59 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 18:01

Yalova Çiftlikköy seçim sonuçları! 2023 Çiftlikköy seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 seçimlerinde Yalova ili Çiftlikköy ilçesinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için ve Milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti için oy atanlar YSK seçim sonuçlarının ardından Yalova Çiftlikköy seçim sonuçları bilgilerine erişmek isteyerek 2023 Çiftlikköy seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. YSK ile Yalova Çiftlikköy seçim sonuçları Cumhur İttifakı-Millet ittifakı oy oranları ve tüm detaylar.

Yalova Çiftlikköy seçim sonuçları! 2023 Çiftlikköy seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yalova Çiftlikköy seçim sonuçları, söz konusu ilçede 2023 seçimleri için oy kullanan seçmenler tarafından öğrenilmek istenerek 2023 Çiftlikköy seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.

YALOVA ÇİFTLİKKÖY SEÇİM SONUÇLARI

2023 Yalova Çiftlikköy seçim sonuçları oy oranları YSK yasaklarının sona ermesiyle burada olacak.

Yalova Çiftlikköy seçim sonuçları! 2023 Çiftlikköy seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YALOVA ÇİFTLİKKÖY SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Yalova Çiftlikköy Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalova Çiftlikköy seçim sonuçları! 2023 Çiftlikköy seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.


Yalova Çiftlikköy seçim sonuçları! 2023 Çiftlikköy seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YALOVA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %50.37

Muharrem İnce: %38.86

Meral Akşener: %4.78

Yalova Çiftlikköy seçim sonuçları! 2023 Çiftlikköy seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YALOVA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

AK Parti: %43.9

MHP: %7.78

CHP: %28.96

İYİ PARTİ: %9.97

SON DAKİKA