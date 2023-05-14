YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Yalova Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Yalova ilimizde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullananlar yoğun olarak Yalova Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023

2023 Yalova cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimi sonuçları ve tüm detaylar şöyle;