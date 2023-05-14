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Haberler Fotohaber YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Yalova Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 19:21 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 19:40

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Yalova Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Yalova seçim sonuçları, 14 Mayıs günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri sonrasında milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti için, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullananlar Yalova seçim sonuçları oy oranlarını merak edenler Yalova Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. İşte 14 Mayıs Cumhur İttifakı-Millet İttifakı Yalova oy oranları ve tüm bilgiler.

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Yalova Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Yalova ilimizde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullananlar yoğun olarak Yalova Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023

2023 Yalova cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimi sonuçları ve tüm detaylar şöyle;

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Yalova Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Yalova Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Yalova Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

  • RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  • MUHARREM İNCE (ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ)
  • KEMAL KILIÇDAROĞLU
  • SİNAN OĞAN
YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Yalova Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK PARTİ

1-AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

2- MELİHA AKYOL

3- ERHAN DEDE

MHP

1- NAMIK ÖZ

2- CEMİL TANRIKULU

3- ERKAN AKÇAL

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Yalova Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CHP

1- TAHSİN BECAN

2- MEHMET GÜREL

3- YASEMİN FAZLACA

İYİ PARTİ

1- AYHAN KÜÇÜK

2- ERSİN AKYÜZ

3- NİLGÜN TURAN HAYBEK

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