YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Yalova Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Yalova seçim sonuçları, 14 Mayıs günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri sonrasında milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti için, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullananlar Yalova seçim sonuçları oy oranlarını merak edenler Yalova Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. İşte 14 Mayıs Cumhur İttifakı-Millet İttifakı Yalova oy oranları ve tüm bilgiler.