Yalova seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Yalova seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
28 Mayıs 2023 Pazar günü oylama işleminin sona ermesi ve sandıkların açılmaya başlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından uygulanan yasakların bitmesiyle birlikte ilk sonuçların verileri açıklanmaya başlanacak.
(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)
Yalova Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.
Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.