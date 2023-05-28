Yalova seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN | YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Yalova seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Yalova seçim sonuçları, 28 Mayıs 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oylamasına katılarak oy atan Yalovalılar tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçlarını öğrenmek isteyenler YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Yalova seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023 Yalova 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve tüm detaylar burada olacak. 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 28 Mayıs 2023 Pazar günü oylama işleminin sona ermesi ve sandıkların açılmaya başlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından uygulanan yasakların bitmesiyle birlikte ilk sonuçların verileri açıklanmaya başlanacak. (Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.) Yalova Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz. Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz. 14 MAYIS SEÇİMLERİNDE YALOVA'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI? Seçimlerin ilk turunun yapıldığı 14 Mayıs tarihinde YSK tarafından açıklanan oy oranlarına göre Yalova ilimizde en çok oyu yüzde 47.74 ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 45.42 ile 2. Sırada yer alırken onu yüzde 6.21 ile ATA İttifakı adayı Sinan Oğan takip etti. Adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise yüzde 0.64 oy aldı. 14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre partilerin elde ettikleri oy sayısı ve yüzdelik oranları şöyle oldu; AK Parti %35.61 – 19.387.412 oy Cumhuriyet Halk Partisi %25.33 – 13.791.299 oy Milliyetçi Hareket Partisi %10.07 – 5.484.515 oy İYİ Parti %9.68 – 5.272.482 oy AK Parti Seçim Sonuçları İçin TIKLAYINIZ CHP Seçim Sonuçları İçin TIKLAYINIZ MHP Seçim Sonuçları İçin TIKLAYINIZ İYİ Parti Seçim Sonuçları İçin TIKLAYINIZ YALOVA İLÇELERİ Yalova (il merkezi) Altınova Armutlu Çınarcık Çiftlikköy Termal OY PUSULASI NASIL OLACAK? İTTİFAKLAR: CUMHUR İTTİFAKI VE MİLLET İTTİFAKINDA HANGİ PARTİLER VAR? CUMHUR İTTİFAKI Cumhur İttifakında şu partiler yer alıyor; AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi Yeniden Refah Partisi Büyük Birlik Partisi MİLLET İTTİFAKI Millet İttifakı partileri ise şöyle; Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti Saadet Partisi DEVA Partisi Gelecek Partisi