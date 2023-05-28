Yalova seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN | YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Yalova seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Yalova seçim sonuçları, 28 Mayıs 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oylamasına katılarak oy atan Yalovalılar tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçlarını öğrenmek isteyenler YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Yalova seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023

Yalova 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve tüm detaylar burada olacak.