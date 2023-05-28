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Haberler Fotohaber Yalova seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN | YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Yalova seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 18:33

Yalova seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN | YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Yalova seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçları, Yalova ilimizde sandık başına giderek Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanan seçmenler tarafından öğrenilmek istenerek YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Yalova seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Yalova seçim sonuçları 2023 ve tüm bilgiler.

Yalova seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN | YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Yalova seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Yalova seçim sonuçları, 28 Mayıs 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oylamasına katılarak oy atan Yalovalılar tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçlarını öğrenmek isteyenler YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Yalova seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023

Yalova 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve tüm detaylar burada olacak.

Yalova seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN | YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Yalova seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oylama işleminin sona ermesi ve sandıkların açılmaya başlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından uygulanan yasakların bitmesiyle birlikte ilk sonuçların verileri açıklanmaya başlanacak.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Yalova Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Yalova seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN | YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Yalova seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE YALOVA'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

Seçimlerin ilk turunun yapıldığı 14 Mayıs tarihinde YSK tarafından açıklanan oy oranlarına göre Yalova ilimizde en çok oyu yüzde 47.74 ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 45.42 ile 2. Sırada yer alırken onu yüzde 6.21 ile ATA İttifakı adayı Sinan Oğan takip etti. Adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise yüzde 0.64 oy aldı.

Yalova seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN | YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Yalova seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre partilerin elde ettikleri oy sayısı ve yüzdelik oranları şöyle oldu;

AK Parti %35.61 – 19.387.412 oy

Cumhuriyet Halk Partisi %25.33 – 13.791.299 oy

Milliyetçi Hareket Partisi %10.07 – 5.484.515 oy

İYİ Parti %9.68 – 5.272.482 oy

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Yalova seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN | YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Yalova seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

YALOVA İLÇELERİ

  • Yalova (il merkezi)
  • Altınova
  • Armutlu
  • Çınarcık
  • Çiftlikköy
  • Termal
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