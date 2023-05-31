Yeni Kabine Listesi 2023: Bakanlar belli oluyor! Bakanlar Kurulu açıklandı mı, yeni Kabine 2023 ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA: İBRAHİM KALIN BAKANLAR KURULU İÇİN TARİH VERDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri zaferle tamamlamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Külliye'den yeni kabine, isimler ve tarihle ilgili önemli son dakika açıklamaları geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" dedi.

Kabine'nin nasıl işleyeceğine dair de bir çerçeve çizen Kalın, "İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti.

Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey (Şimşek) bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." dedi.