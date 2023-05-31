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Haberler Fotohaber Yeni Kabine Listesi 2023: Bakanlar belli oluyor! Bakanlar Kurulu açıklandı mı, yeni Kabine 2023 ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 07:43

Yeni Kabine Listesi 2023: Bakanlar belli oluyor! Bakanlar Kurulu açıklandı mı, yeni Kabine 2023 ne zaman açıklanacak?

Yeni Kabine ve bakanlar kurulu listesi için heyecan sürüyor. YSK tarafından yayınlanan resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olarak tekrardan seçildi ve AK Parti 28 Mayıs 2023 seçimlerinden zaferle ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak, yeni bakanlar kim soruları yanıt aramakta. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cuma gününe adres verdi. Bu noktada yeni kabine listesi için adı geçen isimler gündemdeki yerini koruyor. İşte 2023 Yeni Kabine hakkında detaylar

Yeni Kabine Listesi 2023: Bakanlar belli oluyor! Bakanlar Kurulu açıklandı mı, yeni Kabine 2023 ne zaman açıklanacak?

Yeni Kabine ne zaman açıklanacak, Bakanlar Kurulu belli oldu mu sorusu yanıt aramakta. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sona erdi. Sandığın hür iradesi doğrultusunda milleti temsil edecek vekiller ve Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilmiş durumda. Recep Tayyip Erdoğan tekrardan kabineye liderlik edecekken, gözler Yeni Kabine Listesi 2023'te. Birçok bakan milletvekili olarak seçilirken, görevlerinde kalıp kalmayacakları gündemdeki yerini aldı. Peki, yeni Kabine ve Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

Yeni Kabine Listesi 2023: Bakanlar belli oluyor! Bakanlar Kurulu açıklandı mı, yeni Kabine 2023 ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA: YSK BAŞKANI YENER'DEN KESİN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kesin seçim sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının Resmi Gazete'ye bugün gönderileceğini söyledi.

YSK Başkanı Yener, "Milletvekili kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek." dedi.

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Yeni Kabine Listesi 2023: Bakanlar belli oluyor! Bakanlar Kurulu açıklandı mı, yeni Kabine 2023 ne zaman açıklanacak?

YENİ KABİNE YEMİN TÖRENİ SONRASI AÇIKLANACAK

Kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanmasının önemi büyük. Zira, 28.dönem milletvekilleri göreve başlamak için yemin etmeyi bekliyor. Yemin töreni ise kesin sonuçların ilanını bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vekillerin yeminini Cuma gününe kadar edeceğini duyurmuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir kabine kurulacağını söylemişti. Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini Cuma günü açıklaması bekleniyor. Zira, İbrahim Kalın da bu bilgiyi doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Meclis'in yemin etmesinin ardından yeni kabinede görev alacak bir vekilin istifa etmesi gerekecek.

Yeni Kabine Listesi 2023: Bakanlar belli oluyor! Bakanlar Kurulu açıklandı mı, yeni Kabine 2023 ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA: İBRAHİM KALIN BAKANLAR KURULU İÇİN TARİH VERDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri zaferle tamamlamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Külliye'den yeni kabine, isimler ve tarihle ilgili önemli son dakika açıklamaları geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" dedi.

Kabine'nin nasıl işleyeceğine dair de bir çerçeve çizen Kalın, "İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti.

Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey (Şimşek) bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." dedi.

Yeni Kabine Listesi 2023: Bakanlar belli oluyor! Bakanlar Kurulu açıklandı mı, yeni Kabine 2023 ne zaman açıklanacak?

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kalın'ın açıklamalarına göre takvim Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı olarak işleyecek.

YSK'nın milletvekili kesin sonuçlarını ne zaman açıklanacağı şu an için bilinmiyor. Yine cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanması bu hafta bekleniyor.

Sonuçlar açıklandıktan sonra yemin süreci başlıyor. Sonrasında takvim devam edecek. Cumhurbaşkanı'nın yemin ettiği günün akşamı yemek daveti olacak. Büyük bir katılımla göreve başlama töreni olacak

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