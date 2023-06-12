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Haberler Fotohaber Yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni Bakanlar Kurulu ikinci kez toplanıyor! Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 10:19

Yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni Bakanlar Kurulu ikinci kez toplanıyor! Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?

Yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu yanıt buldu. 2023 Yeni Kabine ile birlikte ilk toplantısını gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın yeni Bakanlar Kurulu toplantısı için tarih belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci toplantısı için harekete geçti. Asgari ücret zammı, emekli ve memur zammı, vergisiz telefon, evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik desteği gibi konu başlıklarının gündemde olması bekleniyor. Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, cevabı…

Yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni Bakanlar Kurulu ikinci kez toplanıyor! Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?

Kabine Toplantısı var mı sorusu bu hafta da yanıt aramaya başladı. Seçim sonrası açıklanan yeni Bakanlar Kurulu ikinci kez bir araya geliyor. Başkan Erdoğan, ilk kabinenin kararları ve sonuçları kamuoyu ile paylaşmıştı. Yeni toplantının gündemi ve konuları merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Tarih belli oldu. Peki, Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak? İşte, o tarih…

Yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni Bakanlar Kurulu ikinci kez toplanıyor! Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?

KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK?

Yeni Bakanlar Kurulu ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez yeni ekiple görüşecek. Toplantının tarihi belli oldu.

En son 6 Haziran Salı günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni toplantısını 14 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirecek.

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Yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni Bakanlar Kurulu ikinci kez toplanıyor! Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Seçim zaferi ile ilgili konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, enerji hamlelerini sürdüreceklerini açıkladı. Gençlik ve Aile Bankası kurulmasından Millet Bahçelerinin açılışına kadar birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadeleye de dikkat çekti.

Öte yandan Kabineden emekliye ve çalışana müjde geldi!

Yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni Bakanlar Kurulu ikinci kez toplanıyor! Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Yeni hasat döneminin ve açıklanan alım fiyatlarının çiftçilere millete ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak. Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz. Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."

Yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni Bakanlar Kurulu ikinci kez toplanıyor! Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?

YENİ KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NELER OLACAK?

Görüşülmesi beklenen son konuların gündemde olması bekleniyor. Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlili kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.

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