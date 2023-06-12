Yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni Bakanlar Kurulu ikinci kez toplanıyor! Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı?

Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 10:19

Yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu yanıt buldu. 2023 Yeni Kabine ile birlikte ilk toplantısını gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın yeni Bakanlar Kurulu toplantısı için tarih belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci toplantısı için harekete geçti. Asgari ücret zammı, emekli ve memur zammı, vergisiz telefon, evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik desteği gibi konu başlıklarının gündemde olması bekleniyor. Kabine Toplantısı hangi gün, bu hafta var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, cevabı…