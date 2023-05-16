Yeni seçmen kağıdı gelecek mi, ne zaman? Seçmen kağıdı ikinci turda geçerli mi? 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi seçmen kağıdı sorgulama ekranı

14 Mayıs Pazar günü milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekillerini seçmek için sandığa gitmişti. YSK başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında adaylardan hiçbiri salt çoğunluk sağlayamadığı için seçimin ikinci tura kaldığını açıkladı. Bu sebeple Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimi için tekrar sandığa gidecek. Recep Tayyip Erdoğan ya da Kemal Kılıçdaroğlu arasından cumhurbaşkanı olmasını istediği adaya tekrar oy verecek. Bu noktada yeni seçmen kağıdı dağıtılacak mı sorusu vatandaşın gündeminde yerini şimdiden aldı. İlk tur oyunu kullandıktan sonra seçmen kağıdını kaybeden vatandaşlar ikinci turda oy kullanıp kullanamayacaklarını sorguluyor. Peki, İlk tur seçmen kağıdı ikinci turda geçerli mi? İlk tur seçmen kağıdını kaybedenler ikinci turda oy kullanabilecek mi? İşte, cevabı…