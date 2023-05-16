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Haberler Fotohaber Yeni seçmen kağıdı gelecek mi, ne zaman? Seçmen kağıdı ikinci turda geçerli mi? 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi seçmen kağıdı sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 16.05.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 23:40

Yeni seçmen kağıdı gelecek mi, ne zaman? Seçmen kağıdı ikinci turda geçerli mi? 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi seçmen kağıdı sorgulama ekranı

14 Mayıs Pazar günü milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekillerini seçmek için sandığa gitmişti. YSK başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında adaylardan hiçbiri salt çoğunluk sağlayamadığı için seçimin ikinci tura kaldığını açıkladı. Bu sebeple Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimi için tekrar sandığa gidecek. Recep Tayyip Erdoğan ya da Kemal Kılıçdaroğlu arasından cumhurbaşkanı olmasını istediği adaya tekrar oy verecek. Bu noktada yeni seçmen kağıdı dağıtılacak mı sorusu vatandaşın gündeminde yerini şimdiden aldı. İlk tur oyunu kullandıktan sonra seçmen kağıdını kaybeden vatandaşlar ikinci turda oy kullanıp kullanamayacaklarını sorguluyor. Peki, İlk tur seçmen kağıdı ikinci turda geçerli mi? İlk tur seçmen kağıdını kaybedenler ikinci turda oy kullanabilecek mi? İşte, cevabı…

Yeni seçmen kağıdı gelecek mi, ne zaman? Seçmen kağıdı ikinci turda geçerli mi? 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi seçmen kağıdı sorgulama ekranı

14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylardan hiçbiri salt çoğunluğu tamamlayamadığı için Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü tekrar sandığa gidecek. Bu noktada yeni seçmen kağıdı dağıtılacak mı sorusu vatandaşın gündeminde yerini şimdiden aldı. İlk turda oyunu kullandıktan sonra seçmen kağıdını kaybeden vatandaşlar ikinci turda oy kullanıp kullanamayacaklarını sorguluyor. Peki, İlk turda kullanılan seçmen kağıdı ikinci turda geçerli mi? Seçmen kağıdını kaybedenler ikinci turda oy kullanabilecek mi? İşte, detaylar…

Yeni seçmen kağıdı gelecek mi, ne zaman? Seçmen kağıdı ikinci turda geçerli mi? 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi seçmen kağıdı sorgulama ekranı

SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?
Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak.

SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ

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Yeni seçmen kağıdı gelecek mi, ne zaman? Seçmen kağıdı ikinci turda geçerli mi? 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi seçmen kağıdı sorgulama ekranı

İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK?
İkinci kez sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları sandıklarda oy verecek.

Yeni seçmen kağıdı gelecek mi, ne zaman? Seçmen kağıdı ikinci turda geçerli mi? 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi seçmen kağıdı sorgulama ekranı

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI, SEÇMEN KAĞIDI NEREDEN ALINIR?
Seçmen kağıdının oy kullanılma aşamasında getirilmesi zorunlu değildir Seçmen kağıdında seçmenin oy kullanacağı yer ile ilgili bilgiler yer alıyor. Seçmen kağıdı e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

Yeni seçmen kağıdı gelecek mi, ne zaman? Seçmen kağıdı ikinci turda geçerli mi? 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi seçmen kağıdı sorgulama ekranı

OY NASIL KULLANILIR?
Oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak arasıdır.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Seçmenler, oy vermeye giderken T.C. kimlik numarası olan kimlik belgesini yanlarına almalıdır. Cep telefonuyla kabine girmek yasaktır. Oy pusulasına mühür dışında işaret koyulmaması gereklidir. Pusulaları tek zarfa konmalı ve oy kullandıktan sonra imza atılmalıdır.

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