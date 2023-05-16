Yeni seçmen kağıdı gelecek mi, ne zaman? Seçmen kağıdı ikinci turda geçerli mi? 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi seçmen kağıdı sorgulama ekranı

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI, SEÇMEN KAĞIDI NEREDEN ALINIR?

Seçmen kağıdının oy kullanılma aşamasında getirilmesi zorunlu değildir Seçmen kağıdında seçmenin oy kullanacağı yer ile ilgili bilgiler yer alıyor. Seçmen kağıdı e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.