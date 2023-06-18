YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, sınavdan kaç gün sonra açıklanır? ÖSYM (AYT, YDT, TYT) YKS sonuçları kaç günde açıklanır?

YKS sonuçları sınavdan kaç gün sonra açıklanır sorusu öğrenciler ve ebeveynleri tarafından sıklıkla araştırılmakta. AYT, YDT ve TYT sınavları 17 – 18 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite hayaliyle yaşayan öğrenciler sınava girip hayallerine başarıyla ulaşmak istiyor. ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavında Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek. Bu noktada "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusu yanıt aramakta. YKS sınav sonuçları sabah.com.tr sayfasında yer alacak. Peki, YKS sonuçları kaç günde açıklanır? İşte detaylar