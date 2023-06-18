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Haberler Fotohaber YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, sınavdan kaç gün sonra açıklanır? ÖSYM (AYT, YDT, TYT) YKS sonuçları kaç günde açıklanır?
Giriş Tarihi: 18.06.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 09:25

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, sınavdan kaç gün sonra açıklanır? ÖSYM (AYT, YDT, TYT) YKS sonuçları kaç günde açıklanır?

YKS sonuçları sınavdan kaç gün sonra açıklanır sorusu öğrenciler ve ebeveynleri tarafından sıklıkla araştırılmakta. AYT, YDT ve TYT sınavları 17 – 18 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite hayaliyle yaşayan öğrenciler sınava girip hayallerine başarıyla ulaşmak istiyor. ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavında Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek. Bu noktada "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusu yanıt aramakta. YKS sınav sonuçları sabah.com.tr sayfasında yer alacak. Peki, YKS sonuçları kaç günde açıklanır? İşte detaylar

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, sınavdan kaç gün sonra açıklanır? ÖSYM AYT, YDT, TYT YKS sonuçları kaç günde açıklanır?

YKS sonuçları 2023 hakkında araştırmalar şimdiden başladı. TYT, YDT ve AYT sınavları 17 – 18 Haziran tarafından ÖSYM tarafından merkezi bir şekilde yapılmakta. Sayısal, sözel, dil ve eşit ağırlık puanları doğrultusunda öğrenciler tercihlerini gerçekleştirecek ve üniversite hayallerine kavuşacak. Bu noktada YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır gibi sorular yanıt aramakta. İşte detaylar

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, sınavdan kaç gün sonra açıklanır? ÖSYM AYT, YDT, TYT YKS sonuçları kaç günde açıklanır?

YKS MARATONU YARIN SONA ERİYOR!

Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, sınavdan kaç gün sonra açıklanır? ÖSYM AYT, YDT, TYT YKS sonuçları kaç günde açıklanır?

YKS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Birinci oturum TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

İkinci oturum AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek ve 180 dakika süre tanınacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, sınavdan kaç gün sonra açıklanır? ÖSYM AYT, YDT, TYT YKS sonuçları kaç günde açıklanır?

Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, sınavdan kaç gün sonra açıklanır? ÖSYM AYT, YDT, TYT YKS sonuçları kaç günde açıklanır?

3 milyon 527 bin 463 adayın başvuruda bulunduğu sınav saati öncesinde adaylar sınav yerlerinde hazır bulunacak.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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