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Haberler Fotohaber Zonguldak seçim sonuçları! 2023 Zonguldak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:35

Zonguldak seçim sonuçları! 2023 Zonguldak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini seçimlerinde yurt içi 60 milyondan fazla seçmen 14 Mayıs saat 08.00 itibari ile sandık başına gidecek. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. 2018 Zonguldak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 208.643 seçmen tarafından oy almış %55,2 ile liderlik kazanmıştı. Akabinde onu 135.275 oy sayısı ile Muharrem İnce takip etmişti. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, milletvekili oy oranları 2023 nasıl olacağı araştırılıyor. Peki, 2023 Zonguldak seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Zonguldak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...

Zonguldak seçim sonuçları! 2023 Zonguldak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

Oy kullanma işleminin yurt genelinde saat 17.00'da sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. Zonguldak seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemi meşgul ediyor. 2023 milletvekili seçimlerinde Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti'nin oy oranları yakından takip ediliyor. 2018 Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %55,2 ile zirvedeydi. Seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğu açıklanırken Zonguldak'ta ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Zonguldak seçim sonuçları açıklandı mı, Zonguldak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Zonguldak seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Zonguldak 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Zonguldak seçim sonuçları! 2023 Zonguldak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Zonguldak seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Zonguldak Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Zonguldak seçim sonuçları! 2023 Zonguldak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Zonguldak seçim sonuçları! 2023 Zonguldak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

ZONGULDAK' IN İLÇELERİ

Zonguldak ilinin ilçeleri sekiz tanedir. Bunlar; Zonguldak (il merkezi), Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Karadeniz Ereğli, Kilimli, Kozlu şeklindedir.

Zonguldak seçim sonuçları! 2023 Zonguldak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

ZONGULDAK SEÇİM SONUÇLARI 2018

Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 446,863 olurken katılım oranı: %84,6 olarak duyurulmuştu.

1.508 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 378,144 olarak belirlendi.

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