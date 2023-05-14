Zonguldak seçim sonuçları! 2023 Zonguldak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK ile canlı anlık oy oranı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini seçimlerinde yurt içi 60 milyondan fazla seçmen 14 Mayıs saat 08.00 itibari ile sandık başına gidecek. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. 2018 Zonguldak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 208.643 seçmen tarafından oy almış %55,2 ile liderlik kazanmıştı. Akabinde onu 135.275 oy sayısı ile Muharrem İnce takip etmişti. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, milletvekili oy oranları 2023 nasıl olacağı araştırılıyor. Peki, 2023 Zonguldak seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Zonguldak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...