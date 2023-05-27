Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Zonguldak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Zonguldak seçim sonuçları ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:40

Zonguldak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Zonguldak seçim sonuçları ve anlık oy oranları

Zonguldak ikinci tur seçim sonuçları sorgulanıyor. 14 Mayıs seçimlerinde %51,89 oy oranı şile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan en fazla oyu almıştı. 28 Mayıs Pazar sabah 08.00 itibariyle 60 milyondan fazla seçmen vatandaşlık görevi için sandık başına gitti, oyunu kullandı. 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından il il sandıklar açılmaya, seçim sonucu kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Zonguldak cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, seçimi kim kazandı sorgulanırken gözler YSK tarafından paylaşılan verilerde. Peki, Zonguldak 2 .tur seçim sonuçları açıklandı mı, oy sonuçları nasıl? İşte, merak edilenler…

Zonguldak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Zonguldak seçim sonuçları ve anlık oy oranları

Canlı Zonguldak seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00 itibariyle bitmesinin ardından sorgulanmaya başladı. Oy pusulasındaki iki aday Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu arasından en çok oyu kim aldı, seçimi kim kazandı bu akşam cevabını bulacak. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak ilk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %51,89 ile en fazla oyu alarak zirvenin sahibi olmayı başarmıştı. Peki, 28 Mayıs Zonguldak 2. Tur seçimi kim kazandı, canlı oy sonuçlarına göre kim önde? İşte Zonguldak cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023.

Zonguldak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Zonguldak seçim sonuçları ve anlık oy oranları

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmış açılan sandık sayısı ve oy sonuçları o saatten sonra anbean açıklanmıştı. Bu seçimde de YSK tarafından gelen açıklama sonrası sonuçlar canlı olarak takip ediliyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Zonguldak seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zonguldak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Zonguldak seçim sonuçları ve anlık oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ZONGULDAK'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) cumhurbaşkanı olmak için yarışmışlar ilk turda salt oy çoğunluğu sağlanamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı.

14 Mayıs seçimlerinde 457 bin 832 Zonguldak seçmeninin %89,29 'u oy kullanmış ve 14 Mayıs Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %51,89 ile ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak seçmişlerdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu %41,59le ikinci olurken, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan %5,80 ile onu takip etmiş ve son olarak seçime kısa süre kala adaylıktan çekilme kararı alan Muharrem İnce'nin oy oranı ise %0,72 olmuştu.

Zonguldak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Zonguldak seçim sonuçları ve anlık oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ZONGULDAK'TA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Cumhur İttifakı: %51,83

Millet İttifakı: %42,03

Ata İttifakı: %2,31

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %1,2

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,21

AK Parti: %40,02

CHP: %32,07

İYİ Parti: %9,96

MHP: %8,44

Yeniden Refah Partisi: %2,52

Zafer Partisi: %1,79

Yeşil Sol: %0,90

Zonguldak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Zonguldak seçim sonuçları ve anlık oy oranları

ZONGULDAK İLÇELERİ

Zonguldak ilinin ilçeleri sekiz tanedir. Bunlar; Zonguldak (il merkezi), Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Karadeniz Ereğli, Kilimli, Kozlu şeklindedir.

SON DAKİKA