Zonguldak seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Zonguldak seçim sonuçları ve anlık oy oranları

Zonguldak ikinci tur seçim sonuçları sorgulanıyor. 14 Mayıs seçimlerinde %51,89 oy oranı şile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan en fazla oyu almıştı. 28 Mayıs Pazar sabah 08.00 itibariyle 60 milyondan fazla seçmen vatandaşlık görevi için sandık başına gitti, oyunu kullandı. 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından il il sandıklar açılmaya, seçim sonucu kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Zonguldak cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, seçimi kim kazandı sorgulanırken gözler YSK tarafından paylaşılan verilerde. Peki, Zonguldak 2 .tur seçim sonuçları açıklandı mı, oy sonuçları nasıl? İşte, merak edilenler…