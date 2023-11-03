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Haberler Fotohaber 2 Kasım Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef dünün birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 03.11.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 06:43

2 Kasım Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef dünün birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları 2 Kasım Perşembe listesi araştırılıyor. Dün televizyon ekranlarında Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef All Star gibi yapımlar birincilik mücadelesi için yarıştı. Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi Sakla Beni ilk bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Günün ilk ışıkları ile birlikte dünün reyting sonuçları dizi severler ve medyayı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, 2 Kasım 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, dünün birincisi olan yapım ve reyting sıralaması...

2 Kasım Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef dünün birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları TV'de yayımlanan yapımların devamlılığı açısından kritik önem taşıyor. Bu sebeple medya gündemine yakından takip edenler reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve filmi öğrenmek istiyor. Dün akşam yayımlanan Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları merak konusu. Peki, 2 Kasım 2023 reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 2 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları...

2 Kasım Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef dünün birincisi kim oldu?

2 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Kasım Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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2 Kasım Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef dünün birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN (26 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI
26 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı Tatlı Sert", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Yalı Çapkını", 2.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Aldatmak" yer aldı.

2 Kasım Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef dünün birincisi kim oldu?
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