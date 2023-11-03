Giriş Tarihi: 03.11.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 06:43

2 Kasım Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef dünün birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları 2 Kasım Perşembe listesi araştırılıyor. Dün televizyon ekranlarında Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef All Star gibi yapımlar birincilik mücadelesi için yarıştı. Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi Sakla Beni ilk bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Günün ilk ışıkları ile birlikte dünün reyting sonuçları dizi severler ve medyayı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, 2 Kasım 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, dünün birincisi olan yapım ve reyting sıralaması...