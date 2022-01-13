Giriş Tarihi: 13.01.2022 14:52Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 15:01
49'luk Defne Samyeli deri pantolonuyla New York sokaklarında şov yaptı! Pozları sosyal medyayı yıktı geçti!
50'sine merdiven dayıyan Defne Samyeli, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Şimdilerde şarkıcılık kimliğiyle ön plana çıkan ve sahnelerin tozunu attıran Samyeli, sosyal medya hesabından adeta şov yaptı. Yakın zamanlı geçmiş dönem fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sunan şarkıcı, büyük ilgi gördü. Deri pantolonuyla kameraya poz veren Samyeli, New York'ta çekildiği kareleriyle takipçilerini mest etti. İşte Defne Samyeli'nin dikkat çeken o paylaşımları...