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Haberler FotoHaber 49'luk Defne Samyeli deri pantolonuyla New York sokaklarında şov yaptı! Pozları sosyal medyayı yıktı geçti!
Giriş Tarihi: 13.01.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 15:01

49'luk Defne Samyeli deri pantolonuyla New York sokaklarında şov yaptı! Pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

50'sine merdiven dayıyan Defne Samyeli, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Şimdilerde şarkıcılık kimliğiyle ön plana çıkan ve sahnelerin tozunu attıran Samyeli, sosyal medya hesabından adeta şov yaptı. Yakın zamanlı geçmiş dönem fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sunan şarkıcı, büyük ilgi gördü. Deri pantolonuyla kameraya poz veren Samyeli, New York'ta çekildiği kareleriyle takipçilerini mest etti. İşte Defne Samyeli'nin dikkat çeken o paylaşımları...

49’luk Defne Samyeli deri pantolonuyla New York sokaklarında şov yaptı! Pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

873 bin takipçili Instagram hesabını aktif kullanan Defne Samyeli, her hareketiyle adından söz ettiriyor.

49’luk Defne Samyeli deri pantolonuyla New York sokaklarında şov yaptı! Pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

Samyeli, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımlarla yine dikkatleri üzerine çekti.

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49’luk Defne Samyeli deri pantolonuyla New York sokaklarında şov yaptı! Pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

Instagram'da 'tbt' etiketiyle eski fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü boş geçmeyen ünlü isim, birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

49’luk Defne Samyeli deri pantolonuyla New York sokaklarında şov yaptı! Pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

Nisan ayına ait karelerini art arda yayınlayan Samyeli'nin deri pantolonuyla verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.

49’luk Defne Samyeli deri pantolonuyla New York sokaklarında şov yaptı! Pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği bu paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

49’luk Defne Samyeli deri pantolonuyla New York sokaklarında şov yaptı! Pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

Öte yandan fit haliyle dikkat çeken Defne Samyeli sırrını açıkladı.

49’luk Defne Samyeli deri pantolonuyla New York sokaklarında şov yaptı! Pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

Samyeli daha önce yaptığı "Sabahları susam yağı ile vücudumu fırçalıyorum" sözlerine açıklık getirdi.

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