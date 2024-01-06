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Haberler Fotohaber 5 Ocak 2024 Cuma Reyting Sonuçları || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 07:36

5 Ocak 2024 Cuma Reyting Sonuçları || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Yılbaşında tatile giren dizilerin bir kısmı bu hafta yayınlanmadı. Ancak Ateş Kuşları ve Arka sokaklar dün akşam ekrana gelirken, bir yandan da Masterchef'de finale doğru eleme heyecanı yaşandı. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Total ve AB'de sonuçlar belli oldu mu? İşte, detaylar!

5 Ocak 2024 Cuma Reyting Sonuçları || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Her hafta yayınlanan reyting sonuçları, bu hafta sıkça merak edildi. Dizilerin bir kısmının yayınlanmadığı haftada izleyicilerde hangi yapım daha çok izleniyor sorusu merak edildi. Tüm hafta yayınlanan sonuçları yakından takip eden izleyiciler, dünün reyting sıralamasını da yakından takip ediyor. İşte, 05 Ocak Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları!

5 Ocak 2024 Cuma Reyting Sonuçları || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her hafta düzenli olarak paylaşılan reyting sonuçlarında 5 Ocak 2024 Cuma gününe ilişkin sonuçlar henüz açıklanmadı.

Saat 10.00'da açıklanması beklenen sonuçlar, haberimize eklenecektir!

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5 Ocak 2024 Cuma Reyting Sonuçları || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

29 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları;

Total'de 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Maç Başlıyor" yayını yer aldı.

5 Ocak 2024 Cuma Reyting Sonuçları || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
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5 Ocak 2024 Cuma Reyting Sonuçları || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
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