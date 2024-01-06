Giriş Tarihi: 06.01.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
07:36
5 Ocak 2024 Cuma Reyting Sonuçları || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Yılbaşında tatile giren dizilerin bir kısmı bu hafta yayınlanmadı. Ancak Ateş Kuşları ve Arka sokaklar dün akşam ekrana gelirken, bir yandan da Masterchef'de finale doğru eleme heyecanı yaşandı. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Total ve AB'de sonuçlar belli oldu mu? İşte, detaylar!