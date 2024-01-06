5 Ocak 2024 Cuma Reyting Sonuçları || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Her hafta yayınlanan reyting sonuçları, bu hafta sıkça merak edildi. Dizilerin bir kısmının yayınlanmadığı haftada izleyicilerde hangi yapım daha çok izleniyor sorusu merak edildi. Tüm hafta yayınlanan sonuçları yakından takip eden izleyiciler, dünün reyting sıralamasını da yakından takip ediyor. İşte, 05 Ocak Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları!