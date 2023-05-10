Aile İlyas Koruzade kimdir, kim canlandırıyor? Aile’nin İlyas Koruzade’si Muza Uzunlar kaç yaşında, nereli? İşte rol aldığı dizi ve filmler

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi, 9 Mayıs Salı akşamı 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her Salı akşamı ekranlara gelen dizinin kadrosuna Musa Uzunlar dahil oldu. Uzunlar, dizide İlyas Koruzade karakterine hayat verecek ve Soykan ailesinin karşısına dikilecek. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Aile İlyas Koruzade kimdir, kim canlandırıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. İlyas ve Aslan arasında yaşanacaklar şimdiden heyecan uyandırdı. Peki, Aile'nin İlyas Koruzade'si Muza Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Aile'nin İlyas Koruzade'si Muza Uzunlar hayatı ve kariyeri.