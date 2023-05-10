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Haberler Fotohaber Aile İlyas Koruzade kimdir, kim canlandırıyor? Aile’nin İlyas Koruzade’si Muza Uzunlar kaç yaşında, nereli? İşte rol aldığı dizi ve filmler
Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:51

Aile İlyas Koruzade kimdir, kim canlandırıyor? Aile’nin İlyas Koruzade’si Muza Uzunlar kaç yaşında, nereli? İşte rol aldığı dizi ve filmler

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi, 9 Mayıs Salı akşamı 10. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her Salı akşamı ekranlara gelen dizinin kadrosuna Musa Uzunlar dahil oldu. Uzunlar, dizide İlyas Koruzade karakterine hayat verecek ve Soykan ailesinin karşısına dikilecek. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Aile İlyas Koruzade kimdir, kim canlandırıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. İlyas ve Aslan arasında yaşanacaklar şimdiden heyecan uyandırdı. Peki, Aile'nin İlyas Koruzade'si Muza Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Aile'nin İlyas Koruzade'si Muza Uzunlar hayatı ve kariyeri.

Aile İlyas Koruzade kimdir? Soykanların karşısında! Aile’nin İlyas Koruzade’si Muza Uzunlar kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Aile İlyas Koruzade kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Show TV ekranlarının oyuncuları kadar konusuyla da adından söz ettiren Aile dizisinin kadrosuna yeni bir karakter dahil oldu. Her Salı akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziye Musa Uzunlar katıldı. Uzunlar, dizide İlyas Koruzade karakterini canlandıracak. Yeni karakter ve Soykan ailesi arasında yaşanacaklar şimdiden merakla bekleniyor. Peki, Aile İlyas Koruzade kimdir? Aile'nin İlyas Koruzade'si Muza Uzunlar kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Aile İlyas Koruzade kimdir? Soykanların karşısında! Aile’nin İlyas Koruzade’si Muza Uzunlar kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

MUSA UZUNLAR AİLE KADROSUNDA!

Show TV ekranlarının Serenay Sarıkayai, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder gibi isimleri buluşturan dizisi Aile'nin kadrosuna usta oyuncu Musa Uzunlar dahil oldu.

Uzunlar, dizide İlyas Koruzade karakterine hayat verecek.

Soykanlar ile İlyas Koruzade'nin karşı karşıya geldiği 9. bölümde nefesler tutulurken, iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden büyük heyecan uyandırdı.

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Aile İlyas Koruzade kimdir? Soykanların karşısında! Aile’nin İlyas Koruzade’si Muza Uzunlar kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

MUSA UZUNLAR KİMDİR?

22 Nisan 1959 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Musa Uzunlar, aslen Kemerhisar, Niğdelidir.

1985 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Musa Uzunlar, Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. Bursa, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı.

Devlet Tiyatroları'ndaki yönetim görevlerinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Spor Kulübü'nde ve Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV'da da yöneticilik yaptı. Devlet tiyatrolarında Bursa, Adana, Diyarbakır, Trabzon, Ankara ve İstanbul'da oyunlar yönetti.

Ayrıca İzmit Şehir Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları, Eskişehir Tiyatro Anadolu, Yeditepe Oyuncuları, Abdullah Şahin/Nokta Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Ankara Maliye Tiyatrosu, Tiyatro Adam gibi topluluklarda ve Makedonya Üsküp Halklar Tiyatrosu ile Bulgaristan Rusçuk Devlet Tiyatrosu'da yönetmenlik yaptı.

Aile İlyas Koruzade kimdir? Soykanların karşısında! Aile’nin İlyas Koruzade’si Muza Uzunlar kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Özel ve ödenekli tiyatrolarda birçok oyunda oyuncu olarak da görev aldı. Hüzün Mahallesi Otobüsü ve Kaplumbağanın Ninnisi isimli iki oyun yazdı. Bunlardan ilki yayımlandı ve Devlet Tiyatroları'nda sahnelendi.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Sanat Dalı ve Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitmenlik yaptı. Halen Haliç Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde eğitmen olarak çalışmaktadır.

Ayrıca sinema, televizyon ve dublaj çalışmaları da yapmaktadır. TOBAV İstanbul Şube Başkanı'dır. Birçok dizi ve filmde rol almıştır.

Kurtlar Vadisi Pusu'da ve Kurtlar Vadisi Gladio sinema filminde canlandırdığı İskender Büyük karakteri ile geniş çevrelerce tanınmıştır. 2012-2013 yılları arasında yayımlanan Şubat dizisinde de rol almıştır. Daha sonra, 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Poyraz Karayel dizisinde Bahri Umman karakterini canlandırmıştır.

Aile İlyas Koruzade kimdir? Soykanların karşısında! Aile’nin İlyas Koruzade’si Muza Uzunlar kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

ROL ALDIĞI DİZİLER

Aile - 2023 - İlyas Koruzade
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? - 2023
Hayatımın Şansı - 2022-2023 - Turgay Moral
Bir Annenin Günahı - 2020 - Sadri
8. Gün - 2018 - Hayati
Poyraz Karayel - 2015-2017 - Bahri Umman
Şubat - 2012-2013 - Aziz Bey / Isaac Christian Novak
Karanlıklar Çiçeği - 2012 - Şirket Sahibi Tariyel Bey
Fatmagül'ün Suçu Ne? - 2010-2012 - Reşat Yaşaran
Kurtlar Vadisi Pusu - 2008-2010 - İskender Büyük
Yağmur Zamanı - 2004-2006 - Levent
Merdoğlu - 2000
Nilgün - 1999 - Sinan
Ateş Dansı - 1998 - Sinan
Süper Baba - 1993 - Sinan
Geçmiş Bahar Mimozaları - 1989

ROL ALDIĞI FİLMLER

Aşkın Kıyameti - 2022 - Hilal Saral - Behçet
Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : Osman Taşçı - 2016 - Bahri Umman
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü : Onur Ünlü - Hayalet
Kurtlar Vadisi Gladio : Sadullah Şentürk - 2009 - İskender Büyük
Hayal Kurma Oyunları : Yavuz Özkan - 1999 - Annenin Sevgilisi
Bütün Kapılar Kapalıydı - 1990

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