Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var! Yaşar İpek, koronavirüse yakalanarak yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş'ın son durumunu anlattı

"Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim."