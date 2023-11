ARAK dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Arak ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

ARAK İLK TANITIMI YAYINLANDI!

Show TV'nin yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği, başrollerinde İlker Kaleli ile Öykü Karayel'in bulunduğu, kadrosu ve hikayesiyle büyük merak uyandıran yeni dizisi "Arak"ın ilk tanıtımı yayınlandı.