Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 12:01

ARAK dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Arak ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

Show TV ekranlarında yayınlanacak Arak dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi, sevilen oyuncular Öykü Karayel ve İlker Kaleli'yi ilk kez bir araya getiriyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor. Peki, Arak dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Arak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Show TV yayın akışı ile Arak dizisi yayın günü ve saati...