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Haberler Fotohaber ARAK dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Arak ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 12:01

ARAK dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Arak ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

Show TV ekranlarında yayınlanacak Arak dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi, sevilen oyuncular Öykü Karayel ve İlker Kaleli'yi ilk kez bir araya getiriyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor. Peki, Arak dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Arak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Show TV yayın akışı ile Arak dizisi yayın günü ve saati...

ARAK dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Arak ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

Show TV'nin iddialı yeni dizisi Arak'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Ökü Karayel, Tülin Özen, Yıldırım Şahinler, Bennu Yıldırımlar gibi isimleri buluşturan yapım tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni topladı. İlker Kaleli'nin Kara; Öykü Karayel'in Zeynep karakteri ile izleyici karşısına çıkacağı dizin yayın günü ve saati merak ediliyor. Peki, Arak dizisi ne zaman başlıyor? Arak dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Show TV yayın akışı ile Arak dizisi yayın günü ve saati…

ARAK dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Arak ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

ARAK İLK TANITIMI YAYINLANDI!

Show TV'nin yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği, başrollerinde İlker Kaleli ile Öykü Karayel'in bulunduğu, kadrosu ve hikayesiyle büyük merak uyandıran yeni dizisi "Arak"ın ilk tanıtımı yayınlandı.

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ARAK dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Arak ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

Temposu yüksek sahneleri ve etkileyici planların yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni topladı. Çift olarak ekrana ilk kez gelecek olan İlker Kaleli ve Öykü Karayel'e ise sosyal medyada beğeni dolu yorumlar geldi.

ARAK dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Arak ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

ARAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Show TV'nin iddialı dizisi, yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği "Arak" hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Ayrıca yapım sevilen oyuncular Öykü Karayel ve İlker Kaleli'yi ilk kez bir araya getirdi.

ARAK dizisi oyuncuları ve konusu: Show TV Arak ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?

Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi isimler oturuyor.

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