Çağatay Ulusoy’un 14 yaş büyük sevgilisi Ece Sükan kimdir? Ece Sükan hangi dizilerde oynadı?

ECE SÜKAN KİMDİR?

Ece Sükan, 01.01.1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Annesi Serpin Sükan eski bir tiyatrocu, babası ise inşaat mühendisi ve işadamıdır. Arslan Sükan adında 4 yaş büyük bir abisi vardır.

Ece Sükan, ilkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde okudu. Piyano dersi aldı. Ankara Devlet Opera Balesi'nde 3 yıl bale eğitimi aldı ve burada 2 yıl da oyunlarda görev yaptı. 1998 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında bir radyo da djlik yaptı. Mezun olduktan sonra İstanbul'a gitti ve hem modelliğe hem de Marie Claire'de çalışmaya başladı.

1998 yılında"Best Model of Turkey" manken yarışmasına katıldı ve üçüncü oldu. 1998 yılından itibaren profesyonel mankenliğe başladı. bu aralarda In Styling eğitimi almak üzere New York'a abisinin yanına gitti. NewYork'da Fashion Institute of Technology okulunda eğitim aldı.

Çocukluk yıllarında Trt de uzun süre Kayahan'la Cumartesiden Cumartesiye adlı programda sunuculuk yaptı. Uzun Çoraplı Pippi, Susam Sokağı gibi çizgi filmlere seslendirme yaptı.

2000 yılında Marie Claire dergisinde moda editörlüğü yapmaya başlayan Ece Sükan, birçok dergi ve firmalara moda editörlüğü yapmaya devam ediyor. 2009 yılından 2012 yılının sonuna kadar Vogue Türkiye dergisinin moda danışmanlığını yaptı. Milano'da Trussardi'nin de moda danışmanlığını yaptı.

Ece Sükan, 2004 yılında dizi oyunculuğuna başladı.

2010 yılında Ece Sükan, Magnum gold dondurma reklamında Porto Riko'lu sinema oyuncusu Benicio Del Toro'yla oynadı. Ece Sükan, ayrıca aynı yıl Carlsberg firmasının düzenlediği 'Hayallerimin Turu' adlı yarışmaya yakın arkadaşları ile teknede çektiği bir video ile katıldı.

2013 yılında Hürriyet gazetesinde her pazar kadrajına takılan ayrıntıları "Ece'nin Kadrajı" adlı köşesinde yazdı.

Ece Sükan, 8 Şubat 2014 tarihinde moda tasarımcısı Ümit Benan ile ABD'deki Kalifornia Palm Springs'te bir kır düğünüyle evlendi. Çift, 2017 yılında evliliklerini sonlandırdı.