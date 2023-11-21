Dünün reyting sonuçları 20 Kasım 2023: MasterChef, Selahaddin Eyyubi, Arka Sokaklar, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Pazartesi akşamı MasterChef All Star, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer ve Safir dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar da 650. Bölümüyle ekranlara geldi. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmasına çıktı. MasterChef, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Arka Sokaklar, Ömer, Safir reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi açıklanıyor. Peki, 20 Kasım 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…