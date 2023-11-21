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Haberler Fotohaber Dünün reyting sonuçları 20 Kasım 2023: MasterChef, Selahaddin Eyyubi, Arka Sokaklar, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 10:00

Dünün reyting sonuçları 20 Kasım 2023: MasterChef, Selahaddin Eyyubi, Arka Sokaklar, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Pazartesi akşamı MasterChef All Star, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer ve Safir dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar da 650. Bölümüyle ekranlara geldi. Medya gündemini yakından takip edenler ise sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmasına çıktı. MasterChef, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Arka Sokaklar, Ömer, Safir reyting sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi açıklanıyor. Peki, 20 Kasım 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Dünün reyting sonuçları 20 Kasım 2023: MasterChef, Selahaddin Eyyubi, Arka Sokaklar, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu yanıt buluyor. 20 Kasım Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için mücadele etti. Dün akşam MasterChef All Star, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Arka Sokaklar, Ömer ve Safir yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Sabah saatleri itibarıyla binlerce izleyici, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusunu gündeme taşıdı. Günün reyting birincisi ABC, AB ve Total reyting sıralaması ile ortaya çıkıyor. İşte, 20 Kasım 2023 Pazartesi reyting sonuçları ve ABC1, AB ve Total sıralaması…

Dünün reyting sonuçları 20 Kasım 2023: MasterChef, Selahaddin Eyyubi, Arka Sokaklar, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?

20 KASIM 2023 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 20 Kasım 2023 Pazartesi reyting sonuçları şöyle;

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Dünün reyting sonuçları 20 Kasım 2023: MasterChef, Selahaddin Eyyubi, Arka Sokaklar, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?

20 KASIM 2023 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

20 Kasım 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Dünün reyting sonuçları 20 Kasım 2023: MasterChef, Selahaddin Eyyubi, Arka Sokaklar, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

13 Kasım 2023 Pazartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Dünün reyting sonuçları 20 Kasım 2023: MasterChef, Selahaddin Eyyubi, Arka Sokaklar, Ömer, Safir reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

2 - Ömer

3 - Esra Erol'da

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