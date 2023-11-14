Gelinim Mutfakta 14 Kasım çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta 14 Kasım puan durumu araştırmaları başladı. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada rekabetin dozu hat sahaya ulaştı. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziğin sahibi olmak için kıyasıya mücadele haftanın ikinci gününde devam ediyor. Yapılan yemekler kayınvalideler tarafından 1 ila 5 arasında derecelendiriliyor ve günün en yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 14 Kasım çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte, günün kazanan ismi...