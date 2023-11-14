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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 14 Kasım çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2023 puan durumu
Giriş Tarihi: 14.11.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 07:44

Gelinim Mutfakta 14 Kasım çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta 14 Kasım puan durumu araştırmaları başladı. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada rekabetin dozu hat sahaya ulaştı. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziğin sahibi olmak için kıyasıya mücadele haftanın ikinci gününde devam ediyor. Yapılan yemekler kayınvalideler tarafından 1 ila 5 arasında derecelendiriliyor ve günün en yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 14 Kasım çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte, günün kazanan ismi...

Gelinim Mutfakta 14 Kasım çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2023 puan durumu

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 'da kıyasıya rekabet hız kesmeden devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan formatta gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 14 Kasım çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…

Gelinim Mutfakta 14 Kasım çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 14 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor. Haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 10 altın bilezik alırken, haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan eleniyor ve gelecek hafta yeni yarışmacılar yarışmaya dahil oluyor.

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Gelinim Mutfakta 14 Kasım çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2023 çeyrak altını kazanan isim henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta 14 Kasım çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 14 KASIM PUAN DURUMU
YEŞİM:

TUĞBA:

ALEYNA:

HİLAL:

Gelinim Mutfakta 14 Kasım çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 14 Kasım 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 13 Kasım 2023 çeyrak altını kazanan isim YEŞİM oldu.

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