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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 9 Kasım 2023 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
Giriş Tarihi: 09.11.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 09:33

Gelinim Mutfakta 9 Kasım 2023 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 9 Kasım puan durumu araştırmaları başladı. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada haftanın finaline bir gün kala rekabetin dozu hat sahaya ulaştı. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziğin sahibi olmak için kıyasıya mücadele haftanın dördüncü gününde devam ediyor. Yapılan yemekler kayınvalideler tarafından 1 ila 5 arasında derecelendiriliyor ve günün en yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 9 Kasım çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte, günün kazanan ismi...

Gelinim Mutfakta 9 Kasım 2023 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 'da kıyasıya rekabet hız kesmeden devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan formatta gün sonunda kayınvalidelerden en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 9 Kasım çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…

Gelinim Mutfakta 9 Kasım 2023 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 9 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor. Haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 10 altın bilezik alırken, haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan eleniyor ve gelecek hafta yeni yarışmacılar yarışmaya dahil oluyor.

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Gelinim Mutfakta 9 Kasım 2023 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 9 Kasım 2023 çeyrak altını kazanan isim henüz belli olmadı. Açıkladığında haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta 9 Kasım 2023 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 9 KASIM 2023 PUAN DURUMU

Tuğba:

Yeşim:

Gül:

Aleyna:

Gelinim Mutfakta 9 Kasım 2023 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 8 Kasım 2023 çeyrak altını kazanan isim TUĞBA oldu.

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