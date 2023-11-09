Giriş Tarihi: 09.11.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 09:33

Gelinim Mutfakta 9 Kasım 2023 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 9 Kasım puan durumu araştırmaları başladı. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada haftanın finaline bir gün kala rekabetin dozu hat sahaya ulaştı. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziğin sahibi olmak için kıyasıya mücadele haftanın dördüncü gününde devam ediyor. Yapılan yemekler kayınvalideler tarafından 1 ila 5 arasında derecelendiriliyor ve günün en yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 9 Kasım çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte, günün kazanan ismi...