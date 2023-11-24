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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta çeyrek altın, 10 bileziği kim kazandı, birinci kim oldu? 24 Kasım 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim elendi?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 09:34

Gelinim Mutfakta çeyrek altın, 10 bileziği kim kazandı, birinci kim oldu? 24 Kasım 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti soruları haftanın finalinde gündem oldu. Hafta içi her gün 13.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanan programda haftanın finali geldi çattı. Birinci ve elenen isimler tek tek açıklanıyor. Altın bilezikleri kazanan yarışmacı, yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalide kim Nursel Ergin açıklıyor. Peki, 24 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte, 24 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu ile bu hafta yarışmaya veda eden o isim...

Gelinim Mutfakta çeyrek altın, 10 bileziği kim kazandı, birinci kim oldu? 24 Kasım 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta 24 Kasım 2023 puan durumu ile haftanın kazananı belli oluyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla günün en yüksek puanını alan gelin çeyrek altın alırken, haftanın finalinde en yüksek puanını alan gelin 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta kim elendi, yarışmaya hangi gelin ve kaynana veda etti soruları merak ediliyor. Peki, 24 Kasım bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, puan tablosu ve haftanın kazanan gelini ve kayınvalidesi…

Gelinim Mutfakta çeyrek altın, 10 bileziği kim kazandı, birinci kim oldu? 24 Kasım 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim elendi?

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
24 Kasım günün birincisi olarak çeyrek altını kazanan gelinin ismi henüz açıklanmadı. İsim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Gelinim Mutfakta çeyrek altın, 10 bileziği kim kazandı, birinci kim oldu? 24 Kasım 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi olan isim henüz belli olmadı. Belli oduğunda haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta çeyrek altın, 10 bileziği kim kazandı, birinci kim oldu? 24 Kasım 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİK KİMİN OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 20-24 Kasım haftasında kayınvalidelerden ve Nursel Ergin'den en yüksek puanı olarak haftanın birincisi olan isim henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Gelinim Mutfakta çeyrek altın, 10 bileziği kim kazandı, birinci kim oldu? 24 Kasım 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Bu hafta kayınvalidelerden ve Nursel Ergin'den en düşük puanları alaral yarışmaya veda eden isism henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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