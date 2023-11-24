Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 09:34

Gelinim Mutfakta çeyrek altın, 10 bileziği kim kazandı, birinci kim oldu? 24 Kasım 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti soruları haftanın finalinde gündem oldu. Hafta içi her gün 13.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanan programda haftanın finali geldi çattı. Birinci ve elenen isimler tek tek açıklanıyor. Altın bilezikleri kazanan yarışmacı, yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalide kim Nursel Ergin açıklıyor. Peki, 24 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte, 24 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu ile bu hafta yarışmaya veda eden o isim...