Giriş Tarihi: 07.11.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 09:51

Hayatımın Neşesi final mi yapıyor, bitiyor mu? TRT 1 dizisi Hayatımın Neşesi ne zaman final yapıyor, bugün mü, son bölüm ne zaman?

Her salı günü TRT ekranlarında yayımlanan Hayatımın Neşesi final kararı ile gündemde. Başrollerinİ Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi 7 Kasım Salı günü (bugün) 18. Bölümü ile ekranlara gelecek. Goya Entertainment imzalı dizinin ilk bölümü 7 Temmuz 2023'te yayımlanmıştı. Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un üstlendiği, senaryosunu Ekin Atalar'ın kaleme aldığı komedi türündeki Türk televizyon dizisinin takipçileri "Hayatımın Neşesi final mi yapıyor, bitiyor mu, ne zaman bitiyor? "sorularına yanıt arıyor. Peki, Hayatımın Neşesi final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte, detaylar...