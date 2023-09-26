KARDEŞLERİM 97. BÖLÜM İZLE – ATV Kardeşlerim son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri

Orhanların evine çat kapı gelen bir davetsiz misafir ise, Eren ailesini büyük bir şaşkınlığa uğratır. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Bu bölümde Eren ailesine davetsiz misafir geliyor.