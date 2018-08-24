Kıvılcım Ural alyans taktı

Kaan Tangöze ile aşk yaşayan Kıvılcım Ural, geçen ay tektaş yüzüğüyle dikkat çekmişti. Kıvılcım Ural bu kez de alyans taktı. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile yaşadığı gizli aşkla adını duyuran Kıvılcım Ural, evliliğe emin adımlarla ilerliyor! Kıvılcım Ural, geçen aylarda taktığı tektaşla ilişkilerindeki ciddiyeti gözler önüne sermişti. Kıvılcım Ural bu kez de Instagram hesabından kedisiyle oynadığı bir fotoğrafı koydu. Fotoğrafta dikkat çeken detay ise Kıvılcım Ural'ın parmağındaki alyans oldu. NİŞANLANDILAR MI? Kıvılcım Ural'ın alyansı sosyal medyada; çiftin aile arasında nişanlandıkları yorumlarının yapılmasına neden oldu. *Kıvılcım Ural, Kaan Tangöze ile aşk yaşamaya başladığında; Kaan Tangöze 2 çocuğunun annesi Seçkin Piriler'le evliydi. Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural uğruna yuvasını yıktı. Kaynak: Posta