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alyans taktı

Kaan Tangöze ile aşk yaşayan Kıvılcım Ural, geçen ay tektaş yüzüğüyle dikkat çekmişti. Kıvılcım Ural bu kez de alyans taktı.

Giriş Tarihi: 24.08.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 14:14
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alyans taktı
Kıvılcım Ural alyans taktı

Duman grubunun solisti ile yaşadığı gizli aşkla adını duyuran , evliliğe emin adımlarla ilerliyor!

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alyans taktı
Kıvılcım Ural alyans taktı

, geçen aylarda taktığı tektaşla ilişkilerindeki ciddiyeti gözler önüne sermişti.

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alyans taktı
Kıvılcım Ural alyans taktı

bu kez de Instagram hesabından kedisiyle oynadığı bir fotoğrafı koydu. Fotoğrafta dikkat çeken detay ise Kıvılcım Ural'ın parmağındaki alyans oldu.

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alyans taktı
Kıvılcım Ural alyans taktı

NİŞANLANDILAR MI?

'ın alyansı sosyal medyada; çiftin aile arasında nişanlandıkları yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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alyans taktı
Kıvılcım Ural alyans taktı

*, ile aşk yaşamaya başladığında; Kaan Tangöze 2 çocuğunun annesi Seçkin Piriler'le evliydi. Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural uğruna yuvasını yıktı. Kaynak: Posta

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alyans taktı
Kıvılcım Ural alyans taktı
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alyans taktı
Kıvılcım Ural alyans taktı
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