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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Kimse beklemiyordu, o isim ekibe veda ediyor…
Giriş Tarihi: 28.04.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 16:38

Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Kimse beklemiyordu, o isim ekibe veda ediyor…

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, ele aldığı konu itibarıyla büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı dizi, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor. Yeni bölümleri merakla beklenirken dizi ile ilgili izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Cuma akşamları seyirci karşısına çıkan yapımdan ayrılık haberi geldi. Dizide Müjde Uzman'ın canlandırdığı Alev karakteriyle çok yakıştırılan role hayat veren oyuncu ekibe veda etti. İşte, Kızılcık Şerbeti dizisine veda eden o isim…

Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Kimse beklemiyordu, o isim ekibe veda ediyor…

Show TV ekranlarının son dönemde adından sıkça söz ettiren dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, her Cuma akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Kimse beklemiyordu, o isim ekibe veda ediyor…

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Müjde Uzman gibi isimleri buluşturan dizi, her bölümüyle sosyal medyanın da gündemine oturuyor.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Kimse beklemiyordu, o isim ekibe veda ediyor…

Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği yapım, doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesini ele alıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Kimse beklemiyordu, o isim ekibe veda ediyor…

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün birlikte kaleme aldığı dram türündeki dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Kimse beklemiyordu, o isim ekibe veda ediyor…

Kısa sürede ekranların en popüler yapımları arasında yer alan diziden sezon ortasında izleyicileri şoke eden bir ayrılık haberi geldi.

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