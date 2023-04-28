Giriş Tarihi: 28.04.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 16:38

Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan ayrılık! Kimse beklemiyordu, o isim ekibe veda ediyor…

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, ele aldığı konu itibarıyla büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı dizi, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor. Yeni bölümleri merakla beklenirken dizi ile ilgili izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Cuma akşamları seyirci karşısına çıkan yapımdan ayrılık haberi geldi. Dizide Müjde Uzman'ın canlandırdığı Alev karakteriyle çok yakıştırılan role hayat veren oyuncu ekibe veda etti. İşte, Kızılcık Şerbeti dizisine veda eden o isim…