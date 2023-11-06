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Haberler Fotohaber MasterChef kim elendi? Şampiyonluğa veda etti! TV8 ile 5 Kasım MasterChef'te kim gitti, hangi yarışmacı elendi?
Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 09:19

MasterChef kim elendi? Şampiyonluğa veda etti! TV8 ile 5 Kasım MasterChef'te kim gitti, hangi yarışmacı elendi?

Son dakika MasterChef kim elendi belli oldu. Tüm sezonlardan en iyilerin yarıştığı All Star sezonunda yavaş yavaş finale yaklaşılıyor. Mücadele devam ederken her hafta belirlenen eleme adayları ekstra ter döküyor. Son haftada Dilara, Cemre, Alican, Tolga, Barış, Esra ve Batuhan potada yer aldı. Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in tadımı ardından bir kişi şampiyonluk hayallerine veda etti. Peki; TV8 ile 5 Kasım 2023 MasterChef'te kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? İşte 'MasterChef kim elendi' sorusunun yanıtı!

MasterChef kim elendi? Şampiyonluğa veda etti! TV8 ile 5 Kasım MasterChef’te kim gitti, hangi yarışmacı elendi?

MasterChef kim elendi son dakika açıklandı. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Potada yer alan 7 kişi kıyasıya mücadele verdi. Jüri üyeleri tadımları gerçekleştirdi ve başarılı tabakları tek tek eleyerek yarışmaya veda eden ismi açıkladı. MasterChef'te elenen yarışmacı ardından tansiyon giderek yükseliyor. Peki, TV8 ile 5 Kasım Masterchef kim elendi, kim gitti? İşte, cevabı!

MasterChef kim elendi? Şampiyonluğa veda etti! TV8 ile 5 Kasım MasterChef’te kim gitti, hangi yarışmacı elendi?

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme adayları son dokunulmazlık oyunu ardından belli oldu. Pota netleşti ve isimler ortaya çıktı.

MasterChef All Star yarışmacıları kupayı kaldırmak için mücadele ediyor. Yarışta her hafta olduğu gibi bir kişi daha şampiyonluk hayallerine veda etti.

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MasterChef kim elendi? Şampiyonluğa veda etti! TV8 ile 5 Kasım MasterChef’te kim gitti, hangi yarışmacı elendi?

Eleme potasında Dilara, Cemre, Alican, Tolga, Barış, Esra ve Batuhan potada yer aldı.

İlk etapta elemeden kurtulan isimler Dilara, Cemre ve Alican oldu.

MasterChef kim elendi? Şampiyonluğa veda etti! TV8 ile 5 Kasım MasterChef’te kim gitti, hangi yarışmacı elendi?

Daha sonra Tolga ve Batuhan eleme stresinden kurtuldu ve geriye iki isim kaldı: Esra ve Barış!

MasterChef kim elendi? Şampiyonluğa veda etti! TV8 ile 5 Kasım MasterChef’te kim gitti, hangi yarışmacı elendi?

5 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim BARIŞ oldu.

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