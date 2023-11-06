Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 09:19

MasterChef kim elendi? Şampiyonluğa veda etti! TV8 ile 5 Kasım MasterChef'te kim gitti, hangi yarışmacı elendi?

Son dakika MasterChef kim elendi belli oldu. Tüm sezonlardan en iyilerin yarıştığı All Star sezonunda yavaş yavaş finale yaklaşılıyor. Mücadele devam ederken her hafta belirlenen eleme adayları ekstra ter döküyor. Son haftada Dilara, Cemre, Alican, Tolga, Barış, Esra ve Batuhan potada yer aldı. Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in tadımı ardından bir kişi şampiyonluk hayallerine veda etti. Peki; TV8 ile 5 Kasım 2023 MasterChef'te kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? İşte 'MasterChef kim elendi' sorusunun yanıtı!